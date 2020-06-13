أمير طعيمة يشكر المصريين على مساندتهم زينة خالد الغندور

وجه الشاعر أمير طعيمة رسالة شكر لجميع من ساند زينة ابنة الكابتن خالد الغندور، وجاء ذلك عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.
وصرح أمير طعيمة قائلًا: زينة خالد الغندور دليل علي اننا من جوانا اطيب بكتير مما نحاول أن نبدو عليه..نتمنى أن تكون بداية اننا نعرف الفرق بين المنافسة الشريفة و بينالتعصب و الكره اللي بيهدم مَش بيبني..ربنا يقومها بالسلامة و يشفي كل مريض.
يذكر أن الشاعر أمير طعيمة طرح مؤخرًا أوبريت الحضارة يعني مصر، وهو من كلماته وألحان خالد عز، وتوزيع نابسلي، كما حقق الأوبريت نجاحًا كبيرًا عبر مواقع السوشيال ميديا.
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