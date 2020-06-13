تراند اليوم : لقاء الخميسي تغني بصوت أصالة في سيارتها – فيديو

نشرت الفنانة لقاء الخميسي فيديو جديدا لها عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام .

وظهرت لقاء الخميسى فى الفيديو وهى تغنى أغنية للنجمة أصالة من سيارتها .

وعلقت لقاء الخميسى قائلة :”مش صعب اخلي اللي انا باتمناه يبقى حقيقة ،طول مافيك نفسك تقدر تحلم وتكمل في حلمك وتحققه ،صباح ملئ بالاحلام “.

و ردت لقاء الخميسى على منتقديها قائلة :”ملحوظة الى كل من يحب الانتقاد .. انا بالف بعربيتي ف الكومباوند علشان اغير جو ! والكمامة صديقة البيئة معايا والكحول معايا رغم اني لوحدي في عربيتي في كومباوندي”.

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يُذكر أن لقاء الخميسي تشارك في الموسم الرمضاني بمسلسل “سكر زيادة”، المستوحى من المسلسل الشهير “The golden girls”، والذي تجرى أحداثه داخل فيلا تضطر كل بطلات المسلسل للإقامة فيها معا بعد تعرضهن لعملية نصب، حيث تحاول كل منهن الاستحواذ على الفيلا والتخلص من باقي السكان، مما يفجر الكثير من المواقف الطريفة غير التقليدية.

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“سكر زيادة” من تأليف أمين جمال، وإخراج وائل إحسان ويُشارك في البطولة مع نبيلة عبيد، ونادية الجندي، الفنانة القديرة سميحة أيوب، وهالة فاخر، بالإضافة إلى عدد كبير من النجوم الذين يظهرون كضيوف شرف منهم أحمد السقا، وبيومي فؤاد، وجومانا مراد، وروجينا، ولقاء الخميسي، وعبد الباسط حمودة، وحمدي الميرغني، وصبري فواز، وسليمان عيد، وبدرية طلبة وآخرين.

https://www.instagram.com/p/CBVG-eDFiZX/?igshid=1p71ykplj8ewt