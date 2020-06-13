شكرا لقرائتكم خبر عن بوب ديلان يتحدث عن ألبومه الجديد: وكأن الأغاني تكتب نفسها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قدم المغني الشهير بوب ديلان لمحة عن أسلوب كتابة أغانيه وقال في مقابلة نادرة نشرت اليوم الجمعة إنه تمنى لو كتب أغنية (آنجي) التي قدمها فريق ذا رولينج ستونز.

والمقابلة التى أجراها ديلان مع صحيفة نيويورك تايمز، والتي تناولت مواضيع متنوعة، هي أول مقابلة رئيسية معه منذ عام 2017 وجاءت قبل أسبوع من إصدار أول ألبوم موسيقي له منذ ثماني سنوات. لكن الرجل الذي يعتبر واحدا من أكثر المغنيين وكتاب الأغاني تأثيرا في العالم لم يكشف الكثير عن معاني الأغاني الجديدة المليئة بالإشارات إلى ثقافة البوب خلال العقود الخمسة الماضية.

Advertisements

وسيصدر ألبوم (راف آند راودي وايز) في 19 يونيو. وأصدر ديلان (79 عاما) ثلاث أغنيات فردية في وقت سابق هذا العام، بما في ذلك أغنية مدتها 17 دقيقة بعنوان (ميردر موست فاول) وهي مستوحاة من اغتيال الرئيس الأمريكي جون إف. كنيدي عام 1963.

وقال ديلان للمؤرخ الأمريكي دوجلاس برينكلي في المقابلة إن الأغاني تأتي من التداعي الحر للأفكار. وقال: "معظم أغنياتي الأخيرة هي من هذا القبيل. كلمات الأغاني هي الشيء الحقيقي الملموس، فهي ليست استعارات. ويبدو أن الأغاني تعرف نفسها وتعرف أنه يمكنني غناؤها، بصوت وإيقاع. وكأنها تكتب نفسها وتعول علي لأغنيها".

وفي إشارة إلى وفاة الأمريكي من أصل أفريقي جورج فلويد الذي جثم ضابط شرطة أبيض بركبته على عنقه في مايو أيار، قال ديلان: "راعني بشدة رؤية جورج يتعذب حتى الموت بهذه الطريقة. كان الأمر أكثر من قبيح. دعونا نأمل أن تتحقق العدالة بسرعة لعائلة فلويد وللأمة".