شكرا لقرائتكم خبر عن خواتم وكمامة ونظارة شمس.. صورة جديدة للفنان أحمد مكى على انستجرام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص الفنان أحمد مكى، على مشاركة جمهوره عبر حسابه بموقع انستجرام، صورة جديد ارتدى من خلالها كمامة ونضارة شمس وخواتم، حيث كان يقود سيارته، وعلق قائلاً :"مساء الورد".



الفنان أحمد مكى عبر انستجرام

وانهالت التعليقات على الفنان أحمد مكى، حيث كتب أحدهم:"حبيبي يا مكي والله من انضف الشخصيات"، وكتب آخر :" يا مكي أنت اكثر شخص يعجبني بين كل المشاهير العرب بكل المجالات" وتساءل أخر عن الأعمال القادمة لمكى، قائلاً :"فين يا مكى ما فيش أي أعمال جديدة".

ويعود الفنان أحمد مكى للدراما التليفزيونية بعد غياب 3 سنوات، منذ أن قدم مسلسل "خلصانة بشياكة" عام 2017، حيث تعاقد مكى بشكل رسمى على تقديم عملا دراميا يعرض فى موسم رمضان المقبل 2021، ومن المقرر الاعلان عن تفاصيل المسلسل واختيار المخرج والأبطال عقب انتهائه من تصوير فيلمه الجديد.

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أحمد مكى ينتظر فتح المسارح ، من أجل عرض مسرحية "حزلقوم" ، والتى عرضها على مسارح السعودية الفترة الماضية، ويشارك فى بطولة المسرحية بجانب مكى ، كل من بيومى فؤاد، محمد سلام، ميرنا جميل، سليمان عيد، وأخرون، تأليف حسن المهدى ومحمد جلال، وإخراج كريم سامى.

وفى سياق آخر، يستعد مكى لتصوير فيلمه الجديد "مفيش مشكلة" مع المخرج كريم السبكى، حيث من المقرر الاعلان عن تفاصيل الفيلم والأبطال الفترة المقبلة، حيث يعود مكى للسينما من جديد، بعد انقطاع دام 7 سنوات، منذ تقديم آخر أفلامه "سمير أبو النيل" عام 2013، وشاركه البطولة كل من نيكول سابا، محمد لطفي، دينا الشربيني، والراحل حسين الإمام.

وكانت أخر أعمال أحمد مكى مسلسل "خلصانة بشياكة" عام 2017، وشارك فى بطولة المسلسل كل من دينا الشربينى، هشام ماجد، شيكو، ويزو، بيومى فؤاد، أوس أوس، انتصار، وعدد كبير من الفنانين، إخراج هشام فتحى، وتأليف فاروق هاشم ومصطفى عمر.