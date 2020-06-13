شكرا لقرائتكم خبر عن بصورة تجمعه مع أحمد فهمى وهشام ماجد خارج مصر.. شيكو: أيام ما كنا بنسافر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عبر الفنان الكوميدى شيكو عن حالة الملل التي تصاحب الكثير خلال الأسابيع الماضية ، بسبب العزل المنزلى الذى فرضه علينا فيروس كورونا، ومنع السفر إلى الخارج.

شارك الفنان شيكو، عبر حسابه بموقع انستجرام، صورة قديمة تجمع بكلا الفنانين أحمد فهمى وهشام ماجد، حيث اشتركا في تقديم أحد البرامج وعلق شيكو قائلاً:"أيام ما كنا بنسافر"، فيما نالت العديد من التعليقات على حسابه تطالب بعودة الثلاثى فى أعمال جديدة.



شيكو

ويستعد نجما الكوميديا هشام ماجد وشيكو لبدء تحضيرات الجزء الثاني من مسلسل "اللعبة" والذى حقق نجاحًا كبيرًا وقت عرضه في الموسم الرمضاني الماضي، وبدأ كتاب العمل وهم: أحمد سعد والي ومحمد صلاح خطاب وإبراهيم صابر على كتابة الجزء الثاني منه استعداداً للتصوير بداية نوفمبر المقبل.

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مسلسل "اللعبة" بطولة شيكو، هشام ماجد، أحمد فتحي، محمد ثروت، مي كساب، ميرنا جميل، سامي مغاوري وعارفة عبد الرسول، سيناريو وحوار أحمد سعد والي ومحمد صلاح خطاب وإبراهيم صابر، وأشرف على الكتابة فادي أبوالسعود وإخراج معتز التوني.

يشار إلى أن مسلسل "اللعبة" الجزء الأول عرض في رمضان الماضي وحقق نجاح كبير وقت عرضه لذلك قرر صناع العمل تقديم جزء ثاني من المسلسل.

يذكرأن آخر أعمال شيكو وهشام ماجد فى الدراما مسلسل "خلصانة بشياكة" الذى عرض فى شهر رمضان من عام 2017، من بطولة أحمد مكى، أوس أوس، ويزو، إنعام سالوسة، بيومى فؤاد، انتصار، ملك قورة، وآخرين، إخراج هشام فتحى.