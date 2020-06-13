شكرا لقرائتكم خبر عن آمال ماهر تتصدر تريند تويتر بعد حفلها من الأهرامات.. ومغردون: إبداع وصوت متميز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تصدرت الفنانة آمال ماهر قائمة الأكثر رواجا على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" بعد دقائق من انطلاق حلفها الغنائي الأون لاين الذي أقيم مساء اليوم الجمعة مسرح الصوت والضوء ‏بالأهرامات.‏



آمال ماهر تريند تويتر

وأعرب العديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي عن سعادتهم البالغة لمتابعتهم حفل الفنانة آمال ماهر، مشيدين بأدائها على الرغم من أن الحفل يقام بدون جمهور.









وقال الشاعر الغنائي خالد تاج الدين تعليقا على الحفل :"ما شاء الله حفلة عالمية"، فيما علق أحد رواد موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" على حفل الفنانة آمال ماهر قائلا :"صوت من السماء"، فيما علق آخر قائلا :"ابداع وصوت متميز"، بينما قال آخر "سيدة الغناء آمال ماهر".









وعلقت أخرى قائلة :"أحلى ترويقة بجد شكرا على الطرب الحلو"، فيما قال آخر :"آمال ماهر عظيمة والله.. حقيقي انتي جوهرة"، بينما قال آخر "آمال ماهر متواضعة أوي اقسم بالله".













وتم بث الحفل في تمام الساعة 9 مساءً بتوقيت القاهرة، على صفحات السوشيال ميديا الخاصة بالفنانة آمال ماهر، حيث يعد هذا الحفل هو الحفل الأول من نوعه الذي يتم بثه على الهواء مباشرة منذ بداية أزمة "كوفيد 19 – كورونا"، وقد تم مراعاة قواعد التباعد الاجتماعي بين العازفين في تصميم المسرح.

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يذكر ان الفنانة آمال ماهر قد طرحت أغنية "اللي قادرة" وهي الأغنية الرسمية لمسلسل "ليه لأ" وحققت الأغنية أكثر من 6.5 مليون مشاهدة على موقع "يوتيوب" ولاقت الأغنية انتشاراً واسعاً بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، الأغنية من كلمات نادر عبدالله و الحان وتوزيع خالد عز وستقوم آمال ماهر بغنائها لأول مرة في الحفل بجانب العديد من أغنياتها.

وتعيش آمال ماهر حالة من النشاط الفني منذ بداية عام 2020 حيث طرحت أغنية منفردة في عيد الحب بعنوان "ماتسبنيش" وقامت بتصويرها فيديو كليب في العاصمة الفرنسية باريس مع المخرج العالمي "نيهات اوداباسي" ، كما قدمت حفل غنائي كامل العدد في عيد الحب ، ثم قامت بطرح أغنية بعنوان "أنت وحدك" من كلمات تركي آل الشيخ والحان رابح صقر ولاقت الأغنية تفاعل كبير منذ طرحها بسبب لونها الطربي المفضل لدى جمهور ومتابعي الفنانة آمال ماهر.