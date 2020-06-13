شكرا لقرائتكم خبر عن تصعيد مى عمر للبطولة المطلقة بمسلسل "لؤلؤ".. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقدم الفنانة مى عمر مسلسلا دراميا فى أولى بطولاتها المطلقة، وتدور أحداثه فى إطار اجتماعى رومانسى لايت وينتمى لنوعية الـ45 حلقة، بعنوان "لؤلؤ"، خاصة وأن مى نجحت فى تقديم الرومانسى من خلال شخصية "ليل" فى "الفتوة" مع ياسر جلال، ومن المقرر أن تبدأ تصوير مشاهدها فى المسلسل أول شهر أغسطس المقبل، بعد الانتهاء من ترشيح وتعاقدات الأبطال الذين يشاركونها في بطولة المسلسل، والانتهاء من أزمة فيروس كورونا، والعمل من تأليف زينب عزيز وإخراج محمد عبد السلام.

يشار إلى أن مى عمر حققت نجاحا جماهيريا الموسم الرمضانى الماضى من خلال شخصية " ليل" التى قدمتها فى مسلسل "الفتوة"، للنجم ياسر جلال وظهورها بشكل مختلف وأداء متميز فى المسلسل، وتدور أحداث العمل فى عالم الأحياء الشعبية، حيث تنظم هذه الأحياء وتدير شئونها فئة من الأشخاص الأقوياء، والتى كان يطلق عليهم (الفتوة)، الذى يتحمل مسئولية الأهالى.

وفى تصريحات لمى عمر قالت إنها كانت مرعوبة من تقديم دور "ليل" التى جسدته فى مسلسل "الفتوة"، بسبب أنها تقوم بتجسيد شخصية أحداثها تدور فى حقبة زمنية بعيدة من عام 1850، ولا تعرف من أين تستجمع معلومات عنها.

مسلسل "الفتوة" تأليف هانى سرحان، وإخراج حسين المنباوى، وإنتاج شركة سينرجى، ويعرض يوميا على قناة الحياة ويشارك فى بطولته كوكبة من النجوم هم مى عمر وأحمد صلاح حسنى وأحمد خليل ورياض الخولى وأنعام سالوسة وموسيقى تصويرية شادى مؤنس.