شكرا لقرائتكم خبر عن ليلى أحمد زاهر وشقيقتها نور يقلدان محمد هنيدى.. فيديو وصور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اعتادات الفنانة الشابة ليلي أحمد زاهر خطف الأضواء كلما ظهرت من خلال فيديو على موقع يوتيوب، وهو الأمر الذى حصل مؤخراً ولكن تلك المرة ظهرت إلى جانبتها شقيقتها الصغرى نور، حيث قاما خلال فيديو بتقليد الفنان محمد هنيدي عبر مشهد كوميدي تميزا خلاله بخفة دمهما المعتادة وهما يتحدثا على طريقة هنيدي.



نور وليلي زاهر خلال الفيديو

سبق وشاركت الفنانة ليلى زاهر، ابنة الفنان أحمد زاهر، جمهورها ومتابعيها مقطع فيديو جديد عبر قناتها على تطبيق "تيك توك"، والتى شاركتها فيه هذه المرة شقيقتها الصغيرة نورأحمد زاهر، وقلدت ليلى ونور، الطريقة الشهيرة للإعلامية رضوى الشربينى، فى توجيه النصائح للسيدات لكيفية التعامل مع الرجال خاصة مع وجود خيانة أو إهمال وعدم تقدير للمرأة التى تشاركه حياته.



نور زاهر

بدأت ليلى زاهر مقطع الفيديو بتقليد صوت رضوى الشربينى وهى تنقل رسالة إحدى متابعيها، بقولها: "مش خلاص لاء روحت عملاله بلوك"، ثم ترد عليها نور متقمصة دور رضوى، لتشجعها على ما قامت به: "برافو برافو برافو برافو"، لكنها صدمت عندما فاجئتها ليلى، بقولها: "هتجنن إن أنا عملتله بلوك"، وتعبيرًا عن دهشتها، تقول نور خلال تقليدها لصوت الإعلامية الشهيرة، "إيه إيه.. أنا قولتلكو كده والله أنا قولتلكو كده".

Advertisements



نور وليلي زاهر

يشار إلى أن الفنان أحمد زاهر، كان قد شارك ابنته ليلى زاهر، فيديو على تيك توك، بمقطع من برنامج للداعية "مبروك عطية"، أحد أشهر الدعاة على الشاشة، والذى اشتهر بمصطلحاته وأسلوبه الخاص، والذى أيضا يضفى على طريقه حديثه طابعا كوميديا بسيطا، فيمزج أراءه والمكالمات الهاتفية التى يتلقاها ببعض من التعليقات الساخرة.