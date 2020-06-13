شكرا لقرائتكم خبر عن أصالة تستعد للاحتفال بخطوبة ابنتها شام من معتز نصير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تضع النجمة أصالة نصرى فى تلك الأيام الترتيبات النهائية للاحتفال بخطوبة ابنتها ‏شام من الدكتور معتز نصير، بعد أن أعلنت فى شهر فبراير الماضى تزامنا مع ‏عيد الحب عن ارتباطها العاطفى مجدداً، وذلك بعد أن تعرفت عليه فى أكتوبر ‏الماضى.‏



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ونشرت شام عدة صور تجمعها بحبيبها، وكتبت: "بحبك خليك للأبد عيد حبي"، ‏وصورة أخرى أرفقت بها تعليقا قالت فيه: "دكتوري الوسيم.. عيد حب سعيد".‏

كانت شام فد أكدت انفصالها عن زوجها الأول أحمد جوهر في لقاء تلفزيوني‎.‎‏ بعد ‏سؤال محرج تعرضت له «شام» من أخيها آدم طارق العريان.وسأل «آدم» أخته ‏‏«متى ستتزوجين ثانية؟» لتجذب «شام» منه الميكروفون بعد هذا السؤال المحرج ‏قبل أن تجيب عليه‎.‎

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وقالت شام الذهبي، إنها تريد الزواج مرة أخرى وإنجاب الأطفال وتأسيس عائلة لكن ‏لم يتقدم لها أحدًا حتى الآن لتقرر هذا.‏

من ناحية أخرى، تستعد النجمة أصالة، لإطلاق أغنية جديدة على طريقة الفيديو ‏كليب خلال الفترة المقبلة، تحمل اسم "الحب والسلام" من كلمات وألحان محمد رحيم، ‏وتحمل الأغنية عددا من الأفكار والمعاني والرسائل، وهي أن الانسان أساس كل ‏شىء في الحياة كالنجاح والصبر والسعادة وهو من في يده يجعل أرض الله جنة في ‏حين تعامل مع غيره بالحب فسيعم السلام على الجميع‎. ‎

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وترسل الأغنية رسالة أنه فور زوال وباء كورونا أن تنتهي الحروب وأن يتوقف ‏الجميع عن العبث حتي لا نخاف من المستقبل، وليحب الجميع بعضهم البعض ‏لذلك فهي أغنية لكل الإنسانية، وواستغرق التحضير لها شهر كامل بداية من يوم ‏‏7 رمضان الماضى، حيث تم الانتهاء من تسجيلها على أن يتم تصويرها علي ‏طريقة الفيديو كليب خلال الأيام المقبلة في مدينة العالم للفنون بالعاصمة الادراية ‏الجديدة.‏