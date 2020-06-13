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شكرا لقرائتكم خبر عن أصالة تستعد للاحتفال بخطوبة ابنتها شام من معتز نصير والان مع تفاصيل الخبر
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ونشرت شام عدة صور تجمعها بحبيبها، وكتبت: "بحبك خليك للأبد عيد حبي"، وصورة أخرى أرفقت بها تعليقا قالت فيه: "دكتوري الوسيم.. عيد حب سعيد".
كانت شام فد أكدت انفصالها عن زوجها الأول أحمد جوهر في لقاء تلفزيوني. بعد سؤال محرج تعرضت له «شام» من أخيها آدم طارق العريان.وسأل «آدم» أخته «متى ستتزوجين ثانية؟» لتجذب «شام» منه الميكروفون بعد هذا السؤال المحرج قبل أن تجيب عليه.
وقالت شام الذهبي، إنها تريد الزواج مرة أخرى وإنجاب الأطفال وتأسيس عائلة لكن لم يتقدم لها أحدًا حتى الآن لتقرر هذا.
من ناحية أخرى، تستعد النجمة أصالة، لإطلاق أغنية جديدة على طريقة الفيديو كليب خلال الفترة المقبلة، تحمل اسم "الحب والسلام" من كلمات وألحان محمد رحيم، وتحمل الأغنية عددا من الأفكار والمعاني والرسائل، وهي أن الانسان أساس كل شىء في الحياة كالنجاح والصبر والسعادة وهو من في يده يجعل أرض الله جنة في حين تعامل مع غيره بالحب فسيعم السلام على الجميع.
وترسل الأغنية رسالة أنه فور زوال وباء كورونا أن تنتهي الحروب وأن يتوقف الجميع عن العبث حتي لا نخاف من المستقبل، وليحب الجميع بعضهم البعض لذلك فهي أغنية لكل الإنسانية، وواستغرق التحضير لها شهر كامل بداية من يوم 7 رمضان الماضى، حيث تم الانتهاء من تسجيلها على أن يتم تصويرها علي طريقة الفيديو كليب خلال الأيام المقبلة في مدينة العالم للفنون بالعاصمة الادراية الجديدة.
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