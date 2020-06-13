شكرا لقرائتكم خبر عن محامي المهن التمثيلة يكشف تفاصيل عن مرافعة خالد النبوى في "لما كنا صغيرين" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف شعبان سعيد المحامي بالنقض عن تفاصيل جديدة، حول المرافعة التي أداها الفنان خالد النبوى خلال تأدية دوره كمحامً في مسلسل "لما كنا صغيرين" والذي عرض خلال شهر رمضان، قائلًا: "المؤلف الكبير أيمن سلامة له تاريخ كبير في كتابة الدراما التلفزيونية ويؤمن بالتخصص، وأثناء العمل على المسلسل طلب منى المساهمة في كتابة المرافعة، وإعدادها قانونيًا لتكون خالية من الأخطاء، وليظهر مشهد المحاكمة طبيعى.



جانب من التصوير

وأضاف "سعيد" المستشار القانوني للمسلسل، أنه كتب المرافعة وكأنها قضية يترافع فيها داخل مكتبه، وقام المؤلف بإضافة لمساته الدرامية الخاصة، وبعدها طلب منى التواجد بموقع التصوير، لتظهر المرافعة أكثر واقعية وأقرب للحقيقة، وخالية من الأخطاء القانونية وقد كان.

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شعبان سعيد وخالد النبوى

وتابع "سعيد"، أنه حرص خلال كتابته المرافعة على أن تكون موجزة لتناسب وقت الحلقة، بشرط أن لا يكون فيها خلل في المضمون أو الشكل القانوني، كما أنه أطلع على شخصية خالد النبوى خلال المسلسل، لتكون المرافعة أقرب إلى شخصيته.

وأختتم "سعيد" حديثه مؤكدًا على أنه يعتز بصداقته بالمؤلف أيمن سلامة، وأنه سعد باهتمام الفنان خالد النبوى بدوره والعناية بتفاصيل شخصيته، وحرصه على خروج المرافعة بشكل قانوني سليم.



المرافعة على ورق



المرافعة