شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد فهمى: أغنية "زهقت صح" تتماشى مع الأوضاع حاليا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال المطرب أحمد فهمى، عضو فريق واما، إنه أصدر أغنية "زهقت صح" تماشيا مع الأوضاع الذى نعيشها حاليا بعد انتشار فيروس كورونا.

وأضاف فى تصريحات تليفزيونية: "لازم نقدر الوضع الذى نعيشه حاليا، حيث كانت هناك بعض الأمور التى كنا نتذمر منها قبل فترة الحظر وانتشار فيروس كورونا، منها زحمة الطريق والمطار وغيرها"، مشيرا إلى أنه طرح أغنية "زهقت صح" فى الوقت المناسب.

ويشارك فهمى فى بطولة مسلسل "أسود فاتح" ويجسد شخصية مدير إحدى الشركات التى يمتلكها والد هيفاء وهبى، بالإضافة لارتباطه بعلاقة قديمة مع هيفاء قبل زواجها من معتصم النهار، وذلك ضمن أحداث العمل وهومن تأليف أمين جمال، وإخراج كريم العدل.

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مسلسل "أسود فاتح" تأليف أمين جمال وإخراج كريم العدل وبطولة هيفاء وهبى وروجينا ومعتصم النهار وصبرى فواز وعمر السعيد وفراس سعيد ورانيا منصور وحسام الجندى وحنان سليمان ونانسى صلاح وناصر سيف ونبيل نور الدين، وتدور أحداث العمل فى إطار اجتماعى لا يخلو من التشويق ويتم طرحه فى موسم رمضان المقبل.

ويعتبر أحمد فهمى بالإضافة إلى كونه ممثل أيضا مطرب مع فريق واما حيث طرحوا مؤخرا ألبوم "الصيف ابتدى" يضم 10 أغنيات، وهم: "شمس بحر"، و"الله ع الجمال"، و"على فكرة"، و"كترت حكاياتى"، و"يلا نرقص"، و"بتحبى نفسك"، و"اسمها إيه"، و"بنتهرب"، و"فطومة"، وحقق نجاحا كبيرا.

وتم التعاون فى الألبوم مع مجموعة من الشعراء، مثل: تامر حسين، نادر عبد الله، أمير طعيمة، أيمن بهجت قمر، هانى رجب، جمال الخولى، أما الملحنون خالد عز، تامر عاشور، مديح حسين، إيهاب عبد الواحد، رامى جمال، أحمد فهمى، محمد يحيى، بينما التوزيع الموسيقى فكان من نصيب أمين نبيل، توما، إيهاب فاروق، ونادر حمدى.