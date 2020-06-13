شكرا لقرائتكم خبر عن إليسا ويوسف الخال يعلقان على تظاهرات لبنان وينددون بموقف الحكومة اللبنانية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - علقت النجمة اللبنانية إليسا، على المظاهرات التي تشهدها بلادها حالياً والاحتجاجات التي اندلعت من العاصمة بيروت، وكتبت عدت تغريدات عبر حسابها الشخصي بموقع تويتر.

وقالت إليسا: "حتى حرام نقول عنن حيوانات، لأن الحيوان أشرف منن، يا حرام عا جني عمر الناس، حتى لو فقرتوا العالم، ما رح تتساوا معن لانو عندن شرف، انتو لاء، شرفاء لبنان"، وأضافت في تغريدة "يا ضيعانك يا رفيق الحريري".



اليسا تعليقا على احداث لبنان



اليسا

بينما علقت الفنان اللبناني يوسف الخال، على المظاهرات التي تشهدها بيروت، وكتب تغريدة عبر حسابه قائلاً "جري دائما البحث عن مخرج غير مهين لسلطة هل جرى البحث يوما عن بقاء غير مهين لشعب؟ إهانة شخص خير من إهانة شعب".

Advertisements



يوسف الخال

وفى نفس السياق، نفذت مجموعات من المتظاهرين اللبنانيين، عمليات تحطيم بشكل ممنهج، مساء اليوم الجمعة للمحال التجارية في محيط منطقة رياض الصُلح بوسط العاصمة بيروت وعلى بعد مسافة بسيطة من مقر السراي الحكومي (مقر الحكومة) كما أضرموا النيران في محتوياتها بالداخل.