شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد سعد: احترمت قرار نقابة الموسيقيين فى تأجيل "100 حساب" مع شاكوش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال النجم أحمد سعد، فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، إنه احترم قرار نقابة المهن الموسيقية بتأجيل طرح دويتو أغنية "100 حساب" التى تجمعه بمطرب المهرجانات حسن شاكوش، بعد تهديد النقابة لشاكوش باللجوء إلى القضاء خاصة بعد قرارها بعدم طرح أغانى مطربى المهرجانات.

وأضاف سعد أنه ينتظر طرح الأغنية فى الموعد المناسب، حيث وعده نقيب الموسيقيين المطرب هانى شاكر أن يحل هذا الموضوع فى القريب العاجل، ويعتبر سعد الدويتو مفاجأة لجمهوره ومن المتوقع أن تحدث الأغنية ردود أفعال إيجابية خاصة بعد الاهتمام الذى نالته بعد طرح البرومو الخاص بها وانتظار الكثيرين من الجمهور والمعجبين لسماعها.



احمد سعد وشاكوش

أغنية "100 حساب" من كلمات محمود خليفة وألحان أحمد سعد وتوزيع موسيقى إسلام شيبسى.

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احمد سعد وشاكوش

وكان قد طرح أحمد سعد مؤخرا عبر قناته على يوتيوب برومو الديو الجديد مع المطرب الشعبى حسن شاكوش باسم "يتعملى 100 حساب"، معلقا عليه: "قريبا"، دون الإعلان عن أى تفاصيل حتى الآن.

يذكر أن أحمد سعد احتفل بالنجاح الكبير الذى يحققه من بوابة مسلسل "البرنس"، وذلك عبر مجموعة من الأغانى يشارك بها ضمن أحداث العمل الذى حقق نجاحاً كبيراً، منذ بدء عرضه على شاشة dmc على مدار الفترة الماضية، حيث حظى بنسب مشاهدة كبيرة وإشادات من جانب الجمهور طالت أغاني أحمد سعد الذى شارك بعدة أغانى، وقد احتفل سعد من خلال نشر صورة عبر حسابه الرسمي على موقع إنستجرام ظهر فيها تصدر اسمه من بين الترندات على موقع تويتر، كما علق على الصورة بكتابة: "شكراً لكل جمهوري على تفاعلكم القوي مع أغاني مسلسل البرنس، سعيد جداً بالنجاح ده".

وطرح كل من حسن شاكوش وعمر كمال مؤخرا مهرجان جديد بعنوان "شوكلاتة سايحة جوة كيك"، على موقع "يوتيوب" وحقق الكليب بعد طرحه فى أقل من 24 ساعة مليون مشاهدة، وتعد هذه الأغنية التعاون الثانى بينهما بعد أغنيتهما "بنت الجيران"، والتى وصلت إلى 307 ملايين مشاهدة بعد خمسة أشهر من طرحها.