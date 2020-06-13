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وفاة مهندس الديكور المسرحى حسين العزبى عن عمر يناهز 73 عاما

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - توفى، منذ قليل، الفنان التشكيلى ومهندس الديكور المسرحى حسين العزبى عن عمر يناهز  73، بعد رحلة طويلة وثرية فى الفن قدم خلالها الكثير من الديكورات المسرحية والأزياء وتميز بأعماله الناجحة ، وكان العزبى مقرر  شعبة الديكور بنقابة المهن التمثيلية، وتخرج فى المعهد العالى للفنون المسرحية قسم ديكور، كما درس عامين بالقسم الحر بالجامعة الأمريكية قسم الديكور المسرحى، وكان أستاذ التصميم والأزياء بكلية الآداب جامعة حلوان.

صمم حسين العزبى ديكور وملابس لأكثر من 72 عملا مسرحيا منها "يماما بيضا، ريا وسكينة فى مارينا، ياغولة عينك حمرا، دورى مى فاصوليا، رصاصة فى القلب، ملاعيب، تخاريف، أنا ومراتى ومونيكا، ماما أمريكا، على بلاطة، وجهة نظر"، وكذلك شارك فى عدة معارض فنية منها معرض بولونيا بإيطاليا، معرض التأثيرية الحديثة بالكويت، معرض لمحات من التأثيرية، معرض الربابة بالأوبرا، معرض بأتيليه القاهرة وغيرهم .

وحصل حسين العزبى على العديد من الجوائز منها جائزة المجلس الأعلى لرعاية الفنون والآداب عن بحث علاقة التشكيل بالمسرح الشعبى، جائزة وزارة الثقافة للديكور المسرحى عن عرض ماما أمريكا، جائزة التفوق والآداب عن مجمل تاريخه فى مجال الديكور فى مجالى الديكور والأزياء.

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