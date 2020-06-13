شكرا لقرائتكم خبر عن "من بعيد".. آسر ياسين يحتفل بعيد ميلاد حماته فى زمن الكورونا.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - احتفل الفنان آسر ياسين بعيد ميلاد حماته، حيث حافظ على التباعد الاجتماعى، وظهر يقف بعيدا عن الترابيزة الموجودة عليها التورتة، لتقوم بعدها حماته بإطفاء الشموع بمفردها، وذلك استمرارا مع الحجر المنزلى والحظر المفروض للحد من تفشي فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد 19".

ونشر الفنان آسر ياسين، عبر حسابه بموقع إنستجرام فيديو، وعلق قائلاً: "عيد ميلا حماتى في زمن الكوررونا رونا رونا".





يشار إلى أن الفنان آسر ياسين حرص على مشاركة متابعيه بصورة جديدة عبر حسابه الرسمى على موقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام"، معلقا عليها: "أهلا بالويكاند في البيت.. ألبس واتشبرق".

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وكان آخر أعمال الفنان آسر ياسين مسلسل "بـ100 وش"، شارك فى بطولته كل من نيللي كريم وعلا رشدي وإسلام إبراهيم ومصطفى ‏درويش ‏وشريف ‏دسوقى ومن تأليف عمرو الدالي وأحمد وائل، وإخراج كاملة أبو ذكرى.

أحداث "بـ100 وش"، كانت محل نقاش دائمًا على صفحات مواقع التواصل الاجتماعى المختلفة، وذلك جعل هناك مطالبات بتقديم جزء ثان من العمل فى شهر رمضان 2021.

وانتهت أحداث الجزء الأول من المسلسل، بنجاح أفراد العصابة في تنفيذ عملية النصب على باسم الأمير "لؤى عمران"، وتم تحويل مبلغ 850 مليون جنيه إلي حساب عمر في سويسرا ولكن نصب فتحي "مصطفى درويش "على العصابة بالكامل وأخذ منهم 300 مليون جنيه بطريقة ذكية من خلال الرجل الذي فتح لهم الحساب في سويسرا، وسافر جميع أفراد العصابة إلى سويسرا.