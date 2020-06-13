شكرا لقرائتكم خبر عن لوس أنجلوس تضع قواعد صارمة لإعادة الإنتاج التليفزيونى والسينمائى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر موقع فارايتي شروط مقاطعة لوس أنجلوس لعودة الإنتاج السينمائى والتليفزيونى، حيث تحدد قواعد المقاطعة توجيهات صارمة للتابعد الاجتماعى على المجاميع وتشترط وضع كمامة لكل طاقم العمل على أن يسمح بالتواجد فى موقع التصوير الطاقم الأساسى فقط، وفيما يخص مشاهد الأكشن أو المشاهد التى تتطلب التقارب الجسدى فعلى الممثلين الالتزام بالصمت قدر الإمكان حتى لا ينقل فيروس كورونا عبر الرزاز.

وضمت الشروط قيام الممثلين بغسل أيديهم قبل تصوير المشاهد، ويجب على الممثلين والموسيقيين الذين لا يمكنهم ارتداء الكمامة أثناء العروض أن يبتعدوا عن بعض مسافة تصل إلى 8 أقدام.

أما فيما يتعلق بالبرامج الحوارية والتى تضم حضور جمهور فسيكون عدد الجمهور بنسبة تصل إلى 25% فقط من مساحة المكان، على أن يضع الممثلون والمذيعون مكياجهم الخاص بنفسهم إن أمكن.

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وفى سياق متصل بدأت شركات الإنتاج الإعلان عن مواعيد عرض الأفلام في السينمات ومن أبرزها فيلم Mulan حيث تم تحديد يوم 24 يوليو المقبل لعرض الفيلم بدور العرض السينمائى، وهو الفيلم الذى كان من المقرر عرضه فى مارس الماضى، لكن تفشى فيروس كورونا حرمه من العرض.

فيلم Mulan، إنتاج شركة ديزني نسخة جديدة Live Action، من النسخة الكرتون التى صدرت فى 1998، وتدور حول قصة امرأة صينية تتنكر كرجل للقتال فى الجيش بدلا من والدها الذى لا يستطيع الذهاب لكبر سنه، بينما لم يشك أحدا أنها امرأة حتى قامت بإنقاذ قائد الجيش، وجرحت خلال المعركة وكان عقابها الإعدام إلا أن القائد يقوم بالعفو عنها.