شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد فلوكس عن الأصدقاء: فى اللى يطلع أحلى ما فيك واللى يطلع أسوأ ما فيك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الفنان أحمد فلوكس ضرورة اختيار الصديق الصحيح، مشيرا أن الأصحاب نوعين الأول منهم يمكن أن يسمم حياتك أما الآخر يرفعك ويفيدك، داعيا جمهوره إلى ضرورة الاختيار الصحيح.

ونشر الفنان أحمد فلوكس، عبر حسابه بموقع انستجرام، صورة وعلق قائلاً:" الصحاب نوعين .. واحد مسمم بيسسم حياتك و صاحب يرفعك و مفيد في حياتك. .. و في اللي يطلع أحلي مافيك و في اللي يطلع أسوأ ما فيك و يدمرك .. اختاروا صحابكم".

من جانب آخر ، تعاقد الفنان أحمد فلوكس على بطولة مسلسل جديد يحمل اسم "زكريا" من إخراج حسام الجوهرى ومن المقرر البدء فى تصويره بعد شهر ونصف نظرا لانشغال المخرج بتصوير أحد أعماله الفنية حاليا، وتم رصد ميزانية كبيرة للعمل.

Advertisements

ويعتبر "زكريا" هو التعاون الثاني للمخرج حسام الجوهري مع أحمد فلوكس بعد فيلم "شارع 18" الذي عرض منذ حوالى 12 سنة وحقق نجاحا كبيرا.

وفي وقت سابق، تم حجز الفنان أحمد فلوكس داخل أحد المستشفيات بالقاهرة بمنطقة الزمالك، لتعرضه لوعكة صحية مفاجئة، وذلك بسبب الإجهاد الشديد الذي يقوم به الفترة الماضية بعمله لمدة ساعات طويلة.

كان آخر أعمال الفنان أحمد فلوكس فيلم "الممر" بطولة أحمد عز، أحمد رزق، إياد نصار، محمد فراج، أحمد صلاح حسنى، محمد الشرنوبى، محمد جمعة، محمود حافظ، أمير صلاح الدين، أسماء أبو اليزيد، والوجه الجديد ألحان المهدى، وضيوف الشرف: هند صبرى، شريف منير، إنعام سالوسة وحجاج عبد العظيم، وموسيقى تصويرية عمر خيرت. ونال فلوكس عن دوره فى الفيلم العديد من الإشادات وحصل أيضًا على عدة جوائز وتكريمات.

الفيلم من تأليف وإخراج شريف عرفة، وشارك فى كتابة السيناريو والحوار أمير طعيمة، يتناول الفيلم قوات الصاعقة المصرية خلال حرب الاستنزاف، وعلى رأسهم أحد القادة البواسل الذى يُدعى "نور"، ويناقش المرحلة الزمنية بداية حرب 1967 مرورًا بحرب الاستنزاف.