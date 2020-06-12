كم بلغ سعر قفاز ونظارة محمد رمضان في كليبه الأخير؟

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - بات من غير المستغرب أن يتصدر النجم المصري محمد رمضان حديث مواقع التواصل الاجتماعي ويحقق أرقاماً قياسية في أعداد المشاهدات فور إصدار إحدى أغنياته، كما حصل مع أغنية "كورونا فيروس" والتي تخطت الـ 3 ملايين مشاهدة خلال أقل من 24 ساعة.

وعلى الرغم من أن الجمهور كان مهتماً بالأغنية، إلا أن بعضهم كان مهتماً بالمظهر الذي اختاره رمضان ليطل به خلال الأغنية، حيث ارتدى الفنان في الكليب نظارةً باللون الذهبي مرضعةً بالألماس وفي يديه ارتدى قفازًا مرصعاً أيضا، إضافة لارتدائه الملابس الوقائية ضد فيروس كورونا.

وبعد البحث عن أسعار ما ارتداه رمضان في أغنيته تبين أن النظارة الذهبية المرصعة بالألماس كانت من العلامة التجارية Anna-Karin Karlsson ويصل سعرها إلى 1740 يورو بما يعادل 1955 دولاراً أمريكيا.

بينما وصل سعر القفاز المرصع على موقع أمازون من 30 إلى 50 دولاراً أمريكياً، دون أن يوضح الموقع ما إذا كان قفاز محمد رمضان مرصعا بالألماس أم الكريستال.

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يُذكر أن مفاجأة الكليب كان أيضاً ظهور ابنه "علي" لأول مرة معه في عمل فني، والذي يعد الوحيد من بين أفراد أسرة محمد رمضان الذي يظهر معه في كليب غنائي لأول مرة، سبقه في ذلك شقيقته حنين والتي ظهرت مع رمضان في البرومو الترويجي للأغنية قبل نحو أسبوع.

وكان "علي" يرقص مع والده محمد رمضان في بعض اللقطات ويقوم بتقليده، وجاء ظهوره في غرفته أثناء القيام بتعقيمها، بينما حرص محمد رمضان على عادته في كليباته بتقديم رقصة خاصة به بجانب بعض الفتيات، إلا أن هذه المرة كان هناك تباعد بينهم على العكس من كليباته السابقة.

وعلى صعيد آخر فاجأت الإعلامية مي العيدان متابعيها بهجومها مجددا على محمد رمضان، من خلال نشر صورة لطليقته المحجبة وأخرى لزوجته الحالية، وعلقت عليها قائلة: "صور زوجات محمد رمضان..ام حجاب الاولى ايّام الفقر و الشقراء بعد ماشاف الفلوس.. أي وحده عندكم أحلى".

وجاء ذلك بعد شهر تقريباً على نشرها تعليقا على والده، حيث نشرت صورة للفنان المصري مع أبيه عبر حسابها على انستقرام وعلقت قائلة: "لأول مرة صورة محمد رمضان مع أبوه واي أبوه يخرع".