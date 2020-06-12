فهد السلامة يعلن تعافيه وزوجته وابنته من كورونا

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - أعلن الإعلامي الكويتي فهد السلامة، تعافيه وزوجته من فيروس كورونا المستجد مؤكدًا مغادرتهما مستشفى جابر الأحمد الجابر الصباح، وعودتهما إلى منزلهما، مشيرًا إلى أن ابنته تعافت أيضًا ولكنها لازالت في المستشفى للاطمئنان عليها بشكل أكبر على أن تلحق بهما في المنزل خلال الساعات المقبلة.

ودوّن فهد السلامة إعلان تعافيه عبر صورة نشرها على حسابه عبر "تويتر" فقال: "الحمد لله حتى يبلغ الحمد منتهاه تم شفائي بفضل من الله والمنة .. تم شفائي مما ألمّ بي من هالوباء .. أشكر كل من سأل ومن تواصل ومن دعا لي بظهر الغيب الله لا يحرمني منكم جميعًا".

وشارك فهد السلامة متابعيه عبر "تويتر" الصورة وعلق عليها معلنًا تعافي زوجته أيضًا وأن ابنتهما قاربت على الخروج من المستشفى، فكتب قائلًا: "اللهم لك الحمد والمنة تم بحمد الله شفاء أم عيالي وخروجها من مستشفى جابر بفضل من الله ثم دعائكم".

وأضاف فهد السلامة قائلًا: "وإن شاء الله خلال أيام قليلة تتبعها ابنتي بالخروج إن شاء الله اللهم اشفي جميع مرضانا ومرضى المسلمين، أشكر كل من دعا لهم ولي من الجميع بدون عدد بداخل الكويت وخارجها لا أراكم الله مكروه أحبائي".

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وتفاعل المتابعون مع تغريدته متمنين له دوام السلام والعافية ولابنتهما بالصحة والعودة إلى المنزل، بينما طالبه أحد المتابعين بالتبرع بالبلازما للمرضى المصابين بكورونا داعين له بدوام الصحة.

وكانت قناة "سكوب" الكويتية قد كشفت قبل أيام عبر حسابها الإخباري على "تويتر" عن قطع البث عن القناة مستندة إلى أن الإعلامي الكويتي فهد السلامة مقدم برنامج "صوت الشعب" تم الاشتباه في إصابته بفيروس كورونا، وكتب حساب القناة: "قناة سكوب تعلن وقف البث بعد الاشتباه بإصابة الإعلامي فهد السلامة بفيروس كورونا، دعواتكم له ولزوجته التي ترقد في العناية المركزة بالشفاء العاجل".

ولتأكيد إصابة فهد السلامة، وقتها كتب الإعلامي علي أحمد، زميله في ذات القناة، والذي يقدم برنامج "هنا الكويت"، تغريدة أكد فيها إصابة فهد السلامة بكورونا معلنا وقف العمل بالقناة في اليومين المقبلين لإعادة التعقيم وفحص جميع العاملين بها، إذ قال فيها: "أصيب الزميل العزيز فهد السلامة في قناة سكوب بفايروس كورنا وعليه ستفقدونا يومين عالهواء لإعادة التعقيم وفحص فريق العمل كله من فنيين ومخرجين وإدارة .. سامحونا وادعولنا".

وكشف فهد السلامة قبل أيام عن إصابة ابنته بفيروس كورونا المستجد، لتلحق بذلك والدتها ووالدها في المستشفى بعد تأكد إصابة ثلاثتهم، وطالب "السلامة" متابعيه عبر حسابه في "تويتر" بالدعاء لابنته بالشفاء، إذ كتب: "لا حول ولا قوة إلا بالله أحبتي في الله أطلب من الله ومنكم الدعاء تمت إصابه ابنتي بفيروس كورونا المستجد وسيتم نقلها لترقد بقرب والدتها بمستشفى جابر الفقير لله طمعان بكرمكم ودعائكم لحبيبتي وفلذه كبدي... اللهم احرسها بعينك التي لاتنام، اللهم نجها من ظلمات البر و البحر ونجها من كل كرب".