معتصم النهار يرد على أنباء مشاركته في " هجمة مرتدة"

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - نفى الفنان السوري معتصم النهار الشائعات التي انتشرت مؤخراً حول تعاقده مع شركة سينرجي للمشاركة في المسلسل المصري "هجمة مرتدة" تأليف باهر دويدار وإخراج أحمد علاء.

وصرح الفنان النهار عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي قائلا إنه يتشرف بالمشاركة في العمل ولكن الخبر عارٍ من الصحة، مضيفاً أنه ملتزم حالياً بتعاقدات ومشاريع مقبلة مع شركة الصبّاح متمنياً أن تنال إعجاب محبيه ومتابعيه.

من جانب آخر شارف الممثل السوري معتصم النهار على مرحلة النهاية من تصوير شخصيته "ورد" في مسلسل "من الآخر" بينما عرض له مع بداية العام الجاري مسلسل "مافيي2" تأليف كلوديا مارشيليان وإخراج رشا شربتجي. ومسلسل "أحلى أيام" الذي يعتبر جزءا ثالثا من مسلسل "أيام الدراسة" من تأليف طلال مارديني وإخراج سيف الشيخ نجيب وتم تصويره في دولة الإمارات.

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كما توقف تصوير مسلسل "أسود فاتح" بسبب الإجراءات الوقائية لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد حيث يشارك به إلى جانب الفنانة هيفاء وهبي ومن تأليف أمين جمال وإخراج كريم العدل، وهو عمل مصري تدور أحداثه بين مصر ولبنان في إطار اجتماعي عصري، ويشارك في بطولته ايضاً روجينا وأحمد فهمي وغيرهم.

يشار إلى أن معتصم النهار درس الحقوق في جامعة دمشق وأثناء دراسته تعرف على عدد من طلاب المعهد العالي للفنون المسرحية، وعندها قام بتقديم طلب التحاق وتم قبوله وهنا كانت البداية، وعلى الرغم من التحاقه بالمعهد العالي للفنون المسرحية أكمل دراسة الحقوق، وقدم العديد من الأدوار التي ساهمت في انتشاره أهمها "خاتون" و "وردة شامية" و"أيام الدراسة" بينما كان لمسلسلي "خمسة ونص" ومسلسل "مافيي" اللذين عرضا في العام الفائت دوراً كبيراً في شهرته العربية.

تزوج من لين برنجكجي، عام 2015 وفي العام 2016 رزق منها بابنته الأولى ساندرا، نال العديد من الجوائز أهمها أفضل وجه شاب باستفتاء جماهيري عام 2012، أفضل فنان عربي ضمن فعاليات الدورة العاشرة من مهرجان الفضائيات العربية 2019 في مصر، وتحظى حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي بمتابعة كبيرة من قبل الجمهور.