شكرا لقرائتكم خبر عن كيم كاردشيان تحتفل بابنها "سالم": بدأ للتو المشى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - احتفلت نجمة تليفزيون الواقع الأمريكية كيم كاردشيان بقيام ابنها "سالم" بالمشى لأول مرة، وهو مولودها الرابع من المغنى العالمى كانى ويست عن طريق أم بديلة، وعلقت قائلة: "طفلى سالم الرائع.. بدأ للتو المشى".



كيم كادرشيان

وكانت واصلت نجمة تليفزيون الواقع كيم كاردشيان الاحتفال بعيد ميلاد زوجها المطرب كاني ويست الـ 43، حيث نشرت زوجته صورا عائلية عبر حسابها بموقع إنستجرام.

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وظهر في إحدى الصور ابنهم سانت، بينما كان "كانى" يرتدى قبعة على هيئة شكل مخروطى، كما شاركت بصورة في الطائرة خلال معرفتها أنها حامل خلال الذهاب إلى لندن، حيث حاول التخفيف عنها بعزمة بإحدى المطاعم، قائلة:"جعلنى أشعر بتحسن".





وكانت نجمة تليفزيون الواقع عبرت عن حبها لزوجها المطرب العالمى كانى ويست، نشرت صورا تجمعهما معا، عبر حسابها بموقع إنستجرام، بينما قامت بتقبيله، وعلق قائلة: "عيد ميلاد سعيد لملكى".

يشار إلى أن كيم كاردشيان، احتفلت بعيد ميلاد الأول لنجلها "سالم"، حيث نشرت مقطع فيديو لها عبر حسابها بموقع "انستجرام"، معلقة عليه: "طفلي سالم يبلغ من العمر سنة واحدة .. أنت تكمل عائلتنا. أنت تجعل كل شيء مثاليا. أحبك جدا.. عيد ميلاد سعيد".