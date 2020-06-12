شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. فتاة تبدع فى رسم أحمد حلمى بـ"اللب" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يحتل النجم أحمد حلمي مكانة كبيرة في قلوب جمهوره من مختلف أنحاء الوطن العربى، واستطاع أن يبنى قاعدة جماهيرية كبيرة بسبب خفة دمه التي يظهر بها دائما في الأعمال السينمائية المختلفة، حتى أطلق عليه جمهوره لقب "البرنس".

فقررت داليا حسنى، فتاة من المنصورة ذي موهبة كبيرة في الرسم، أن تتسلى بـ"اللب" وتظهر إبداعها في الرسم بدلا من أكله، فقامت برسم وجه النجم أحمد حلمى باللب الأبيض، ورسم الشعر باللب السورى، للتعبير عن مدى حبها للنجم أحمد حلمى، وأظهرت بالفعل إبداعها من خلال هذه الرسمة التي نالت إعجاب الكثير من معجبيها ومتابعيها.





يشار إلى أنه فى سرية تامة، يقدم النجم أحمد حلمى الجزء الثانى من فيلمه الشهير "عسل أسود"، على خشبة المسرح، الذى يعود للوقوف على خشبته بعد غياب 20 عامًا، حيث اختار حلمى "عسل أسود" لتقديمه واستكمال أحداثه، بعد النجاح الكبير الذى حققه الفيلم منذ عرضه عام 2010 خاصة أن أحمد حلمى يعتبره الأهم فى مشواره.

ويجرى صناع المسرحية التحضيرات الأولى واختيار الفنانين المشاركين فى البطولة، وسيكونون الذين شاركوه بطولة الفيلم، وذلك قبل تحديد موعد إجراء البروفات خلال الفترة المقبلة.