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سمية الخشاب تتحدى كورونا على يخت بالإسكندرية ‏

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - على شاطئ المنتزه بالإسكندرية، وفى ظل أزمة كورونا، تألقت سمية الخشاب ‏بإطلالة جذابة، على متن يخت فى البحر ونشرت سمية الصور عبر حسابيها فيس ‏بوك وإنستجرام، وأشادت تعليقات المتابعين بإطلالتها.‏

 

وكانت محكمة أسرة سيدى جابر بالإسكندرية، قررت تأجيل دعوى الفنانة سمية ‏الخشاب ضد طليقها الفنان أحمد سعد فى قضية النفقة والعدة، إلى جلسة 18 يوليو ‏المقبل، وذلك لعدم حضور طرفى الدعوى لجلسة التحقيق‎.‎

 

سمية الخشاب أقامت دعوى قضائية حملت رقم 1939 لسنة 2019 ضد طليقها ‏الفنان أحمد سعد بمحكمة الأسرة بالإسكندرية، تطالب فيها بالنفقة ومشتقاتها المالية ‏خلال فترة زواجهما‎.‎

 

وقدمت الفنانة أوراق وتقارير طبية تثبت فيها تضررها ماديا ونفسيا وقيام طليقها ‏بضربها وتعنيفها وإجرائها عملية جراحية نتيجة ضربه لها بعنف‎.‎

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ورفضت سمية الخشاب ومحامى الفنان أحمد سعد التصالح فى القضية، وطالبا هيئة ‏المحكمة باستكمال الإجراءات القانونية حيال الدعوى، وقدما كلا منهما مستندات‎.‎

 

وحضرت الفنانة فى جلسة سابقة، لمقر محكمة أسرة سيدى جابر، بالإسكندرية، ‏لسماع أقوالها وغادرت القاعة بعد ذلك على الفور وجرى تداول الدعوى وإصدار قرار ‏بتأجيلها‎.‎

 

 

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