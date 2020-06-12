سمية الخشاب تتحدى كورونا على يخت بالإسكندرية ‏

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وكانت محكمة أسرة سيدى جابر بالإسكندرية، قررت تأجيل دعوى الفنانة سمية الخشاب ضد طليقها الفنان أحمد سعد فى قضية النفقة والعدة، إلى جلسة 18 يوليو المقبل، وذلك لعدم حضور طرفى الدعوى لجلسة التحقيق.
سمية الخشاب أقامت دعوى قضائية حملت رقم 1939 لسنة 2019 ضد طليقها الفنان أحمد سعد بمحكمة الأسرة بالإسكندرية، تطالب فيها بالنفقة ومشتقاتها المالية خلال فترة زواجهما.
وقدمت الفنانة أوراق وتقارير طبية تثبت فيها تضررها ماديا ونفسيا وقيام طليقها بضربها وتعنيفها وإجرائها عملية جراحية نتيجة ضربه لها بعنف.
ورفضت سمية الخشاب ومحامى الفنان أحمد سعد التصالح فى القضية، وطالبا هيئة المحكمة باستكمال الإجراءات القانونية حيال الدعوى، وقدما كلا منهما مستندات.
وحضرت الفنانة فى جلسة سابقة، لمقر محكمة أسرة سيدى جابر، بالإسكندرية، لسماع أقوالها وغادرت القاعة بعد ذلك على الفور وجرى تداول الدعوى وإصدار قرار بتأجيلها.
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