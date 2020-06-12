شكرا لقرائتكم خبر عن برج خليفة يتزين بألوان علم روسيا بمناسبة يومها الوطنى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تزين برج خليفة بدولة الإمارات العربية المتحدة، بألوان علم دولة روسيا، احتفالا بيوم روسيا الذى يتم فيه لذكرى إعلان الرئيس الأسبق بوريس يلتسين سيادة روسيا الاتحادية، في 12 يونيو عام 1990.



برج خليفة

وكتب برج خليفة عبر حسابه بموقع انستجرام:" ‎نضيء برج خليفة اليوم احتفالاً بيوم روسيا. نتمنى لأصدقائنا في روسياً يوماً مليئا بالسعادة والبهجة ".

تلقى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، برقيات تهنئة من عدد من الزعماء بمناسبة العيد الوطني "يوم روسيا".

وأفادت وكالة أنباء "تاس" اليوم /الجمعة/، بأن كلا من الرئيس الكازاخستاني قاسم جومارت توكايف، وزعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون، والرئيس الفيتنامي نجوين فو تشونج، ورئيس بيلاروس ألكسندر لوكاشينكو، توجهوا ببرقيات تهنئة إلى الرئيس الروسي بمناسبة "يوم روسيا".

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وأشارت " تاس" إلى أن "زعيم كوريا الشمالية أشاد بما حققه الشعب الروسي من نجاح كبير في النضال من أجل بناء روسيا قوية ومزدهرة، بعد أن تغلب على جميع أنواع التحديات والصعوبات".

ولفتت الوكالة الروسية إلى أن زعماء هذه الدول أكدوا على أهمية العلاقات التاريخية، التي تربط بلدانهم بروسيا.

ويعود تاريخ العيد الوطني "يوم روسيا" إلى 12 يونيو عام 1990، عندما أعلن الرئيس الأسبق بوريس يلتسين "إعلان سيادة روسيا الاتحادية"، وتُقام في هذا اليوم - الذي يعد عطلة رسمية - الفعاليات الاحتفالية والحفلات الموسيقية في جميع أنحاء البلاد.