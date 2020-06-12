شكرا لقرائتكم خبر عن شوية دندنة.. محمد رمضان يستمع للعندليب الأسمر فى مكتبه.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص الفنان محمد رمضان على مشاركة جمهوره فيديو عبر حسابه بموقع إنستجرام، خلال استماعه أغنية للعندليب الأسمر عبد الحليم حافظ، وعلق قائلا: "مود عبد الحليم حافظ"، وسط إعجاب كبير من جمهوره.

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النجم محمد رمضان تصدرتريند يوتيوب فى 14 دولة عربية ومن أبرزهم مصر، لبنان، الجزائر، السعودية، الأردن، والعراق، حيث حققت أغنية كورونا فيروس أكثر من 4 ملايين مشاهدة بعد يومين من طرحها بقناته على "يوتيوب"، التى تتحدث عن بعض النصائح والإرشادات للوقاية من خطر الإصابة بالفيروس التاجي.

يشار إلى أن محمد رمضان شارك فى رمضان الماضى بمسلسل "البرنس"، وشارك فى بطولته نور اللبنانية، أحمد زاهر، روجينا، نجلاء بدر، إدوارد، دنيا عبد العزيز، عبد العزيز مخيون، ريم سامي، سلوى عثمان، محمد علاء، صفاء الطوخى، محمد حاتم، رحاب الجمل، حازم ايهاب، أحمد داش، تأليف وإخراج محمد سامى، وإنتاج سينرجى.