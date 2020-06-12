شكرا لقرائتكم خبر عن جذابة ومتألقة.. 5 صور من أحدث جلسة تصوير لـ جوينيث بالترو فى زمن كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يبدو أن نجمة هوليوود جوينيث بالترو لا تزال تحتفظ ببريقها المعتاد أفضل من أي وقت مضي، حيث ظهرت النجمة الشهيرة والتي سبق أن حازت على جائزة أوسكار كأفضل ممثلة في صدارة غلاف مجلة Shape، وتميزت خلال عدة صور بقوامها المثالى مثلما وصفتها المجلة الشهيرة، بالإضافة إلى موقع الديلي ميل الذى أعاد نشر الصور مشيداً بالممثلة التي تبلغ من العمر 47 عاما، حيث أثنوا خلال تقرير مطول عنها وكيفية احتفاظها بجمالها وقوامها منذ ظهورها على الساحة حتى الآن.



بالترو

وكانت بالترو كشفت فى وقت سابق عن أسرار حفاظها على جمالها حين أكدت بأنها يومياً تحرص علي تناول مشروب مكون من عدة فيتامينات هي C وE وإنزيم Q10، ثم تتبعها بشرب زجاجة مياه، وهي الطريقة التي تعتبرها مثلى فى الحفاظ على نضارة البشرة.

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بالترو على الغلاف

على جانب آخر ظهرت نجمة هوليوود جوينيث بالترو منذ أيام أثناء تجولها بصحبة زوجها فى لوس أنجلوس، مثلما كشف موقع ديلى ميل الذى نشر تقريرا عن زوجة iron man مؤكداً أنها منذ وباء كورونا وحتى الآن لم تظهر فى أى مرة من المرات بدون كمامة، وهو ما يؤكد حرصها الشديد على الالتزام بكل الإجراءات الاحترازية فى ظل أزمة فيروس كورونا، وذلك بهدف الوقاية منها، حيث أضاف الموقع أنها دوماً ما تنادى بأهمية الالتزام بكل سبل الوقاية الممكنة سواء بارتداء الكمامة أو استخدام الكحول، وهو ما تقوم به دائماً مثلما حصل مؤخراً مع ظهورها بالكمامة التى اعتادت ألا تفارق وجهها نهائياً طالما خرجت من منزلها.