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مشهد عمره 24 سنة.. فوتوسيشن فرح سنية عبد الغفور البرعى شكل تانى فى 2020

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - الذهب لا يصدأ أبداً، هكذا هو الحال مع المسلسل الشهير "لن أعيش في جلباب أبي"، الذي عرض لأول مرة عام 1996، ونجح في تحقيق شعبية هائلة في الدراما المصرية والعربية، فكلما يتم أعادة عرض المسلسل عبر إحدى القنوات المصرية، سرعان ما يتحول لتريند عبر منصات السوشيال ميديا المختلفة.

وتزامناً مع الحلقة الشهيرة في المسلسل والتي ضمت "فرح سنية" نجلة المعلم عبد الغفور البرعى، تصدرت الحلقة تريند مواقع التواصل الاجتماعي والتي دائماً ما تخطف الأنظار إليها لبساطة التمثيل في الحلقة والكوميديا التي يظهر بها عائلة الفنان نور الشريف وبساطتها.

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وبعد مرور أكثر من 24 عاما، على العرض الأول للمسلسل الشهير "لن أعيش في جلباب أبي"، تصدرت حلقة فرح سنية المشهد ومواقع السوشيال ميديا، بألبوم صور للفرح الذي ضم الكثير من المفارقات منها التناقض الكبير بين أهل العريس والعروس، والضيوف الحاضرين والفرقة التي أحييت الفرح، بالإضافة إلى البوفيه الذي ضم اشهي المأكولات، والرقص، بالإضافة إلى الملابس التي ارتدتها الفنان الكبيرة عبلة كامل.

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مسلسل "لن أعيش في جلباب أبي" يعرض حاليا على فضائية نايل دراما، وتدور احداثه حول قصه نجاح و صعود من القاع الي القمة للفنان نور الشريف "عبد الغفور البرعى"، من وكالة الفنان عبد الرحمن ابو زهرة "الحاج ابراهيم سردينة"، الي ان اصبح صاحب ثروة ضخمة يجنيها من محله الخاص به وفي اثناء ذلك يجب بالفنانة عبله كامل في دور "فاطمة" بائعة الكشري، وكانت فاطمة تبادله الاعجاب ومع مرور الايام تزوجها و انجبت له ولده محمد رياض في دور ابنه "عبد الوهاب"، واربع فتيات "بهيرة وسنية ونظيرة ونفيسة"، ورغم وجود الثروة و كل اسباب السعادة المتوفرة لعبد الغفور البرعى ولكنه لم يكن سعيدا بسبب غياب ابنه الوحيد عبد الوهاب واصراره علي الاعتماد علي ذاته و بناء عالم خاص به بعيدا عن والده .

 

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