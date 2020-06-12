شكرا لقرائتكم خبر عن المخرج ناصر عبد المنعم يضع تصورا لعودة النشاط المسرحى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وضع المخرج المسرحى ناصر عبد المنعم خارطة طريق مقترحة للمسرح ‏المصرى فى ظل جائحة كورونا، وعودة الحياة لمسارح مصر بعد توقفها منذ ‏شهر مارس الماضى ضمن الإجراءات الحترازية للحد من انتشار المرض.‏

وقال ناصر عبد المنعم إن الحركة المسرحية تسودها حالة من الارتباك ‏والتساؤلات حول ملامح الموسم المسرحى القادم، فبعد أيام تبدأ السنة المالية ‏الجديدة، وهو ما يعنى السماح للارتباط المالى بالخطط المسرحية للفرق ‏المسرحية المختلفة، وفى تقديرى أن العودة إلى الإنتاج المسرحى بصورته ‏الطبيعية والتقليدية سيتطلب مزيداً من الوقت، لا يمكن التنبؤ به أو حسابه ‏فى الوقت الحالى، فهو مرهون بانتهاء الوباء وعودة الحياة إلى طبيعتها، ‏وعليه يمكن الحديث عن أربعة مراحل تتدرج وصولاً إلى هذه العودة‎ :‎

ورغم أنه لا يلبى شروط العمل المسرحى، ويُفقد المسرح الكثير من تألقه ‏وحيويته وخصوصيته، إلا أننا نمر بظروف غير عادية لا ينبغى معها ‏تطبيق المفاهيم العادية واعتمادها ، وقد بدأت هذه المرحلة بالفعل من خلال ‏مبادرة لوزارة الثقافة عبر البيت الفنى للمسرح، وهى مبادرة تستحق كل ‏التقدير والتحية للوزارة وللمؤسسة المسرحية وللقائمين على المشروع، مع ‏الأمل فى توسع المشروع بإستمراره وتطويره‎ .‎

تمتلك وزارة الثقافة العديد من المسارح المكشوفة والمفتوحة ، ويمكن التوسع ‏فيها بإمكانيات مؤسسات الوزارة الذاتية، فالبيت الفنى للمسرح والهيئة العامة ‏لقصور الثقافة يمتلكان القدرة على تأسيس مسارح مكشوفة متنقلة، وهو أمر ‏حدث بالفعل من قبل فى ظروف ومناسبات متنوعة سابقة ، وبالتالى يمكن ‏التخطيط فى هذه المرحلة لتقديم عروض مسرحية تقوم وتعتمد على تقنية ‏المساحات المسرحية المفتوحة‎ .‎

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خلال المرحلتين السابقتين يكون العمل فى دور العرض المسرحية المغلقة ‏لاستيفاء عدد من الضوابط، ومنها بوابات التعقيم على مداخل المسارح، ‏وأجهزة قياس درجة الحرارة لكل الداخلين إلى المسرح، مع مراعاة شرط ‏وضع الماسكات لجميع الداخلين إلى المسرح، تحديد نسبة فى حدود ثلث ‏الطاقة الاستيعابية لصالات الجمهور مع تباعد كراسى جلوس الجمهور ‏‏(يراعى رفع الكراسى الزائدة من صالة الجمهور والاكفتاء بالنسبة المقررة ‏لعدد الجمهور‎(‎‏.‏

وذلك مع استمرار بعض الضوابط الواردة فى المرحلة السابقة ومنها: بوابات ‏التعقيم والماسكات‎ .‎ويتم تحديد زمن تطبيق كل مرحلة وفقاً للظرف العام ‏وموقف الوباء بين الإنتشار والإنحسار‎ .‎ويراعى فى الأعمال المسرحية ‏المقدمة فى المراحل الأربعة أن تكون العروض المسرحية مكثفة لا تزيد عن ‏الساعة‎ .‎

واختتم المخرج ناصر عبد المنعم تصوره قائلا إن هذه مجرد اقتراحات يمكن ‏أن تّضاف إلى اقتراحات أخرى أعلم أن كثيرا من المسرحيين قد وصلوا ‏إليها‎.‎