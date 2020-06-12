المخرج ناصر عبد المنعم يضع تصورا لعودة النشاط المسرحى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وضع المخرج المسرحى ناصر عبد المنعم خارطة طريق مقترحة للمسرح المصرى فى ظل جائحة كورونا، وعودة الحياة لمسارح مصر بعد توقفها منذ شهر مارس الماضى ضمن الإجراءات الحترازية للحد من انتشار المرض.
وقال ناصر عبد المنعم إن الحركة المسرحية تسودها حالة من الارتباك والتساؤلات حول ملامح الموسم المسرحى القادم، فبعد أيام تبدأ السنة المالية الجديدة، وهو ما يعنى السماح للارتباط المالى بالخطط المسرحية للفرق المسرحية المختلفة، وفى تقديرى أن العودة إلى الإنتاج المسرحى بصورته الطبيعية والتقليدية سيتطلب مزيداً من الوقت، لا يمكن التنبؤ به أو حسابه فى الوقت الحالى، فهو مرهون بانتهاء الوباء وعودة الحياة إلى طبيعتها، وعليه يمكن الحديث عن أربعة مراحل تتدرج وصولاً إلى هذه العودة :
المرحلة الأولى : المسرح أون لاين
ورغم أنه لا يلبى شروط العمل المسرحى، ويُفقد المسرح الكثير من تألقه وحيويته وخصوصيته، إلا أننا نمر بظروف غير عادية لا ينبغى معها تطبيق المفاهيم العادية واعتمادها ، وقد بدأت هذه المرحلة بالفعل من خلال مبادرة لوزارة الثقافة عبر البيت الفنى للمسرح، وهى مبادرة تستحق كل التقدير والتحية للوزارة وللمؤسسة المسرحية وللقائمين على المشروع، مع الأمل فى توسع المشروع بإستمراره وتطويره .
المرحلة الثانية: المسرح فى الأماكن المفتوحة
تمتلك وزارة الثقافة العديد من المسارح المكشوفة والمفتوحة ، ويمكن التوسع فيها بإمكانيات مؤسسات الوزارة الذاتية، فالبيت الفنى للمسرح والهيئة العامة لقصور الثقافة يمتلكان القدرة على تأسيس مسارح مكشوفة متنقلة، وهو أمر حدث بالفعل من قبل فى ظروف ومناسبات متنوعة سابقة ، وبالتالى يمكن التخطيط فى هذه المرحلة لتقديم عروض مسرحية تقوم وتعتمد على تقنية المساحات المسرحية المفتوحة .
المرحلة الثالثة: المسرح داخل دور العرض المغلقة مع الضوابط
خلال المرحلتين السابقتين يكون العمل فى دور العرض المسرحية المغلقة لاستيفاء عدد من الضوابط، ومنها بوابات التعقيم على مداخل المسارح، وأجهزة قياس درجة الحرارة لكل الداخلين إلى المسرح، مع مراعاة شرط وضع الماسكات لجميع الداخلين إلى المسرح، تحديد نسبة فى حدود ثلث الطاقة الاستيعابية لصالات الجمهور مع تباعد كراسى جلوس الجمهور (يراعى رفع الكراسى الزائدة من صالة الجمهور والاكفتاء بالنسبة المقررة لعدد الجمهور(.
المرحلة الرابعة: عودة المسرح الذى نعرفه مع الضوابط
وذلك مع استمرار بعض الضوابط الواردة فى المرحلة السابقة ومنها: بوابات التعقيم والماسكات .ويتم تحديد زمن تطبيق كل مرحلة وفقاً للظرف العام وموقف الوباء بين الإنتشار والإنحسار .ويراعى فى الأعمال المسرحية المقدمة فى المراحل الأربعة أن تكون العروض المسرحية مكثفة لا تزيد عن الساعة .
واختتم المخرج ناصر عبد المنعم تصوره قائلا إن هذه مجرد اقتراحات يمكن أن تّضاف إلى اقتراحات أخرى أعلم أن كثيرا من المسرحيين قد وصلوا إليها.
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