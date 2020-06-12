شكرا لقرائتكم خبر عن 7 أفلام توقفت بسبب كورونا وتدخل قائمة الانتظار لاستكمال التصوير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تشهد الساحة الفنية فى الوقت الحالى حالة من الكساد، بسبب خلو أماكن التصوير من الأعمال سواء السينمائية أو التليفزيونية، بسبب أزمة انتشار فيروس كورونا، حيث توقفت العديد من الأعمال خاصة السينمائية فى الفترة الماضية ضمن الإجراءات الوقائية لمنع انتشار الفيروس، خاصة أن توقفها لن يضر بمنتجيها مع استمرار إغلاق دور العرض السينمائية بعد قرار رئيس الوزراء المهندس مصطفى مدبولى فى مارس الماضى.

ووضعت شركات الإنتاج أفلامها فى قائمة الانتظار من أجل استكمال تصويرها خلال الفترة المقبلة مترقبين التطورات التى تشهدها أزمة فيروس كورونا، خاصة بعد تصوير عدد من المشاهد فى هذه الأعمال فبعضها قارب على الانتهاء من التصوير والبعض الآخر يتبقى لها جزء كبير من الأحداث، ومن المقرر أن تشهد الأسابيع القليلة المقبلة عودة الحركة مرة أخرى لأماكن التصوير.

ويعد "كيرا والجن" أول الأفلام المنتظر عودتها للتصوير مرة أخرى بعد الانتهاء من المشاهد الأولى فيه قبل توقفه، والفيلم من الأعمال المرتقبة خلال الفترة المقبلة، خاصة أنه يقوم ببطولته اثنين من نجوم السينما والشباك خلال السنوات الأخيرة وهما كريم عبد العزيز وأحمد عز، حيث حققا أرقاماً قياسية على مستوى شباك التذاكر بأفلامها الأخيرة.



فيلك كيرا والجن

فيلم "كيرا والجن" مأخوذ عن رواية 1919 للكاتب أحمد مراد الذى بدوره يكتب السيناريو والحوار للفيلم ويخرجه مروان حامد ويشارك فى بطولته إلى جانب كريم عبد العزيز وأحمد عز كلاً من هند صبرى، سيد رجب، أسماء أبو اليزيد، أحمد مالك، عارفة عبد الرسول، هدى المفتى، على قاسم مع ظهور روبى كضيفة شرف.

ثانى الأفلام فى قائمة الانتظار للعودة إلى التصوير هو "العنكبوت" للنجم أحمد السقا حيث توقف فى شهر يناير الماضى بعد الانتهاء من معظم مشاهده ويتبقى فيه أيام معدودة ويتم الانتهاء منه بالكامل، والعمل يشارك فى بطولة منى زكى، ظافر العابدين، يسرا اللوزى، ريم مصطفى، شيماء سيف، ذكى فطين عبد الوهاب ومحمد ممدوح كضيف شرف وهو تأليف محمد ناير وإخراج أحمد نادر جلال.



احمد السقا مع منى زكى فى فيلم العنكبوت

ويأمل أحمد السقا فى أن يكون فيلم "العنكبوت" عودة قوية له فى السينما، خاصة أنه غاب العاميين الماضيين، حيث قدم آخر أفلامه "هروب اضطرارى" بمشاركة أمير كرارة وغادة عادل ومصطفى خاطر وأحمد العوضى وعدد من الفنانين ضيوف الشرف ومن تأليف محمد سيد بشير وإخراج أحمد خالد موسى وتم طرحه فى عام 2017 وحقق اعلى ايرادات فى مشوار أحمد السقا السينمائى.

أيضاً فيلم "مش أنا" للنجم تامر حسنى ينتظر العودة للتصوير مرة أخرى بعد الانتهاء من جزء كبير فى أحداثه قبل توقفه بسبب أزمة انتشار فيروس كورونا، والفيلم قصة وسيناريو وحوار تامر حسنى، وإخراج سارة وفيق ويشارك فى البطولة حلا شيحة وماجد الكدوانى، سوسن بدر، حجاج عبد العظيم، سليمان عيد وعدد من الفنانين الذين يظهرون كضيوف شرف.

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فيلم مش انا

وكذلك فيلم "حلم سوسن" بطولة أحمد فهمى، حيث توقف الفيلم بعد تصوير أسبوع واحد وكان مقرر عودته بعد عيد الفطر لكن أزمة كورونا أجلت استئناف تصويره، والفيلم تأليف أيمن وتار وإخراج أحمد الجندى، وبطولة أحمد فهمى وروبى وعمرو عبد الجليل ومحمد ثروت وخالد أنور مايان السيد، مع ظهور العديد من النجوم كضيوف شرف خلال الأحداث أبرزهم أكرم حسنى وتدور أحداثه فى اطار كوميدى لا يخلو من الفانتازيا.



احمد فهمى وروبى

ومن ضمن الأفلام الموجودة فى قائمة الانتظار للعودة إلى التصوير"تسليم أهالى" للنجمة دنيا سمير غانم، حيث تم تصوير جزء فى أحداثه قبل توقفه على أن يعود مرة خلال الأسابيع المقبلة، ويسجل الفيلم البطولة المطلقة الأولى فى السينما لدنيا سمير غانم ويشارك فى بطولته هشام ماجد وبيومي فؤاد ودلال عبد العزيز ومحمد أوتاكا على أن يظهر عدد من النجوم كضيوف شرف منهم ايمى سمير غانم ولوسي وآخرين، وتأليف شريف نجيب، وإخراج خالد الحلفاوى.



تسليم اهالى

فيلم "هيكل نظمى" للنجم رامز جلال أيضاً ينتظر العودة للتصوير مرة أخرى بعدما انتهى من 60% فى أحداثه قبل توقفه نهاية شهر فبراير الماضى، والفيلم بطولة رامز جلال وغادة عادل وبيومى فؤاد وانتصار، من تأليف لؤى السيد، إخراج محمود كريم، ويجسد رامز جلال شخصية "صحفى" خلال أحداث الفيلم، ويتعرض لعدة أزمات ومشاكل، مما يضطره إلى التحايل على تلك الأزمات.



رامز جلال وغادة عادل

كذلك فيلم "الخطة العامية" الذى انتهى أبطاله من تصوير معظم أحداثه قبل التوقف ويتبقى أسبوع واحد فقط ويتم الانتهاء منه، وهو بطولة على ربيع، غادة عادل، عمرو عبد الجليل، محمد عبد الرحمن "توتا"، وهو من تأليف كل من أحمد عبد الوهاب وكريم كنز، وتدور قصة الفيلم حول محاولة على ربيع سرقة بنك، من خلال الشخصية المختلفة الذي يلعبها.



فيلم الخطة العامية

فيلم "ساعة شيطان" كذلك يعود إلى التصوير خلال الأسابيع المقبلة بعدما توقف بسبب كورونا حيث تم الانتهاء من جزء فى أحداثه، وهو بطولة كل من خالد الصاوي، باسم السمرة، مني ممدوح، محمد عز، مصطفي أبو سريع، نانسي صلاح، رحمة حسن، إلهام عبد البديع، محمد بريقع، وبعض ضيوف الشرف، وتأليف دكتور أحمد عثمان، في أول تجربة سينمائية له.