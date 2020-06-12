حنان يوسف: اشتباه في إصابتي بفيروس كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365):



قالت الفنانة حنان يوسف، إنها تعرضت لوعكة صحية، خلال الساعات الماضية، خضعت على إثرها لبعض الفحوصات بشأن الاطمئنان على حالتها الصحية.

وأوضحت "يوسف" خلال مكالمة هاتفية مع الإعلامية قصواء الخلالي، في برنامج "المساء مع قصواء" الذي يُعرض عبر قناة "TeN"، أن أعراض فيروس كورونا المستجد، باتت تظهر عليها خلال الساعات الماضية، وهناك اشتباه في إصابتها، ومن المُقرر ظهور نتائج التحاليل خلال يومين، بشأن التأكد من إصابتها بـ"كورونا" من عدمه.

وأكدت حنان يوسف، أنها أجرت التحاليل على نفقتها الخاصة، ولم تتواصل مع نقابة المهن التمثيلية بشأن تسهيل إجراء التحاليل.