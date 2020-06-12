"كان يجرى وراء الريحاني وماتت زوجته حزنا عليه".. حكايات في حياة محمد عوض

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي:



تمر اليوم ذكرى ميلاد الفنان الكوميديان الراحل محمد عوض، الذي استطاع أن يخلق لنفسه مدرسة فنية مميزة في تاريخ الكوميديا، وشاركت العديد من مسرحياته في عروض عالمية.

ونستعرض في التقرير التالي أبرز المعلومات والحكايات في حياة محمد عوض، تزامنًا مع هذه المناسبة:

- ولد محمد عوض في مثل هذا اليوم عام 1932 بحي العباسية في القاهرة.

- شارك في العديد من العروض التمثيلية داخل المدرسة.

- تخرج في كلية الآداب، قسم الفلسفة بجامعة عين شمس وحصل على المركز الثانى فى مسابقة الفلسفة على مستوى القطر، ومن هنا جاءت تسميته "الكوميديان الفيلسوف".

- بدأ مشواره الفني في فرقة الفنان الكبير نجيب الريحاني، إذ عُين بمبلغ 8 جنيهات.

- ساعدته الفنانة ماري منيب ومنحته جزءًا من دولابها لأنه لم تكن له غرفة يغير فيها ملابسه.

- يُعتبر من تلاميذ فرقة الريحاني، وليس الفنان نفسه، وقال عن ذلك نجله "عادل": "كان بيجري جنب حنطور الريحاني عشان يشوفه".

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- انتقل "عوض" إلى فرقة "ساعة لقلبك"، ومنها إلى مسرح التليفزيون، وبدأ مشوار تألقه مسرحيًا وسينمائيا.

- تزوج عوض وأنجب 3 أبناء هم: "عادل، علاء، عاطف".

- قدم عوض فيما يقرب من الـ100 مسرحية.

- قال "عادل"، نجل الكوميديان الراحل، في لقاء سابق له، إن والدته رحلت بعد موت والده بـ40 يومًا حُزنًا عليه.

- قدم عددًا من المسلسلات منها: "البراري والحامول، ناس ولاد ناس".

- شارك عوض في عدد من الأفلام منها: "إخواته البنات، سفاح في مدرسة المراهقات، حب فوق السحاب، الولد الغبي، أي أي، وعقلي طار".

- توفي محمد عوض في فبراير 1997 بعد معاناة مع مرض السرطان.