"فوق العظمة وفنانة كبيرة".. آمال ماهر تتصدر التريند بسبب حفلها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- ضياء مصطفى:

دخلت المطربة آمال ماهر قائمة الأكثر رواجا على موقع تويتر، بمناسبة إقامتها حفل لايف دون جمهور، من مسرح الصوت والضوء بالأهرامات، ويعرض على قناة mbc مصر الاَن.

وقدمت آمال ماهر مجموعة من أغانيها والأغاني القديمة خلال الحفل.

وتفاعل عدد كبير من المتابعين مع الحفل نرصد في التقرير التالي:

وكتب الملحن مصطفى جاد: "آمال ماهر فنانة كبيرة وصوت محترم".

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وكتب أحمد وحيد: "عظمة على عظمة"، فيما علق محمد مصطفى: "أفضل مغنية في العالم العربي".

وعلقت ريم: "بحبك أوي آمال ماهر"، وكتب حساب يدعى فوزية: "عملت ايه فينا السنين".

فيما كتبت نورا: "الحفلة اللي مش ممكن تتفوت"، فيما كتبت ليزا: "بحبك جدا".

فيما كتبت إنجي مجدي: "رائع كالعادة"، وكتب عبدالرحمن عيسى: "فقرة طرب من زمان حاجة فوق العظمة".

فيما اكتفى الكثيرون بوضع صور خلال مشاهداتهم الحفل.