بسبب زوجته.. أحمد أمين يعلق على "لن أعيش في جلباب أبي"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:
أشاد الفنان أحمد أمين بمسلسل "لن أعيش في جلباب أبي"، الذي يعرض حاليًا، بطولة الراحل نور الشريف.
وكتب أمين، تغريدة، عبر حسابه الرسمي بموقع "تويتر"،: " لقيت ناس كتير ومنهم مراتي منتظرة تتفرج على فرح سنية النهاردة من مسلسل لن أعيش في جلباب أبي.. يارب ارزقنا نجاح حلو وأعمال تعيش زي الأعمال الصادقة بتاعة الناس الحلوة دي".
مسلسل "لن أعيش في جلباب أبي"، إنتاج عام 1996، بطولة الراحل نور الشريف، عبلة كامل، محمد رياض، حنان ترك، وفاء صادق، ناهد رشدي، ياسر جلال، رشوان توفيق، مصطفى متولي، ومن إخراج أحمد توفيق.
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