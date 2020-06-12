"أتمنى لك دوام الصحة".. أنغام تهنئ محمد عبده بعيد ميلاده

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة: حرصت المطربة أنغام على تهنئة فنان العرب محمد عبده بعيد ميلاده الـ71، الموافق اليوم 12 يونيو. ونشرت أنغام صورة تجمعهما، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، وعلقت: "عيد ميلاد سعيد لأستاذي الغالي أبو نوره، محمد عبده، أتمنى لك دوام الصحة والنجاح والتألق". يذكر أن، محمد عبده، من مواليد ١٢ يونيو، ولقب بفنان العرب وهو أحد ‏رواد الغناء العربى، وأبرز من ساهم فى تطوير الأغنية السعودية، ‏بأداء أغنيات بمقامات وألحان مميزة حققت انتشاًرا عربيًا واسعًا، ‏خلال مسيرة فنية طويلة امتدت نحو 5 عقود من الطرب.

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