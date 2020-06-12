أصالة تحتفل بخطبة ابنتها الوحيدة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

احتفلت المطربة السورية أصالة نصري، مساء اليوم الجمعة 12 يونيو، بخطبة ابنتها الوحيدة شام من الدكتور معتز نصير، وفقًا لموقع "et" بالعربي.

ونشر الموقع صورة تجمع شام بخطيبها، عبر الحساب الرسمي بموقع "إنستجرام".

وذكر الموقع وفقًا لمصادر خاصة، أن العريس وأسرته قاموا اليوم بزيارة منزل العروس والتقدم من أصالة بطلب يد شام رسمياً بعد قصة حب جمعتهما طوال الأشهر الـ6 الماضية، على أن يتم الزواج نهاية العام.

وكانت شام نشرت عددا من الصور عبر "استوري" إنستجرام، لرسالة رومانسية، وورود حمراء، وكتبت في تعليقها على الصور، "هو ده أحسن فلانتين عدى عليا، مفيش كلمة أبدا ممكن توصف قد إيه أنا مبسوطة، شكرا دكتور معتز نصير".