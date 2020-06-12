محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- ضياء مصطفى:
قال الفنان مصطفى درويش إنه بدأ في تلقي العلاج الخاص ببروتوكول وزارة الصحة لمصابي فيروس كورونا، مع عزل نفسه بمنزله.
وأضاف لـ"الخليج 365" أن نتيجة المسحة لم تظهر حتى الآن، لكن باقي التحاليل والأشعة أثبتت وجود الفيروس.
وكان درويش قد أكد في برنامج "التاسعة مساءً" تقديم وائل الإبراشي أن الأمر بدأ بصداع شديد ثم تعب في البطن، دون نوم، ثم ارتفاع درجة الحرارة.
وأضاف أنه كتب البوست عبر حسابه بمجرد إحساسه بالأعراض، لتنبيه المخالطين له.
وتابع: "الحمد لله، واللي كاتبه ربنا هيكون، وكل شيء بمعياد، وأنا جامد جدا في المواقف ديه".
وظهر درويش في مسلسلي "بـ100 وش" و"خيانة عهد"، في رمضان 2020.
كانت هذه تفاصيل خبر خاص| مصطفى درويش عن "كورونا": "أتناول أدوية بروتوكول الصحة وأعزل نفسي بالمنزل" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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