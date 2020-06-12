تراند اليوم : ملاحقة قضائية لراقصة تونسية نشرت شهادة مزورة عن تكريمها بسبب رقصة كورونا

سادت حالة من الجدل،ـ عقب نشر الراقصة التونسية نرمين صفر شهادة مزورة، تشير إلى تكريمها بسبب " رقصة كورونا".

وكانت الراقصة التونسية نرمين صفر قد نشرت شهادة تكريم لها مقدمة من الهيئة التونسية لمكافحة الفساد.

وبحسب ما تم تداوله فإن الهيئة أقامت دعوى قضائية ضد الراقصة نرمين صفر، على خلفية نشر شهادة تكريم مزورة.

ياتي هذا عقب انتشار أنباء عن تكريم صفر إثر الحفل الذي شاركت فيه، أمس الخميس، بمحافظة جندوبة شمال العاصمة تونس، على جهودها خلال أزمة كورونا التي اجتاحت البلاد.

وجاءت جهود الراقصة في أدائها رقصة كورونا من منزلها، حيث قامت بنشر مقاطع فيديو رقصاتها مباشرة عبر صفحتها في فيسبوك.

وكان نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، قد نشروا، اليوم الجمعة، شهادة تتضمن شعار الهيئة التونسية لمكافحة الفساد، إضافة إلى عدد من المنظمات، مثل: الاتحاد العام التونسي للشغل، واتحاد الصناعة والتجارة.

وعقب ما تم تداوله أعلن المكلف بالإعلام في هيئة مكافحة الفساد ،وائل الونيفي، خلال تصريحات صحفية أن الشهادة التي تم نشرها على مواقع التواصل الاجتماعي وتشير إلى تكريم نرمين صفر، لا أساس لها من الصحة.





وأضاف الونيفي أن الوثيقة التي تم نشرها مزورة، مؤكدا أن الهيئة لم تتصل بنرمين صفر، أو قامت بتكريمها إثر الحفل الذي شاركت فيه، أمس الخميس.

