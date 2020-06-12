ديفيد بيكهام يشتري فاكهة وخضار بـ 400 جنيه أسترليني

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 12 يونيو 2020 10:41 مساءً - في زمن كورونا،الأنظار كلها تتجه للمشاهير الأثرياء،فبينما يجد الفقراء والعاطلين عن العمل صعوبة في شراء وجبة واحدة أونلاين زهيدة الثمن،ينفق لاعب كرة القدم الإنجليزي المعتزل ديفيد بيكهام مبلغاً باهظاً على الفاكهة والخضروات ،ولن تصدق كم أنفق ديفيد بيكهام عليها.

فبحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية،أنفق ديفيد بيكهام،زوج المغنية المعتزلة وعضوة فرقة سبايس غيرلز الموسيقية السابقة ومصممة الأزياء فكتوريا بيكهام مبلغ 400 جنيهاً أسترلينياً مقابل بعض الفاكهة والخضروات بأحد متاجر "كوتسوولدز" المحلية القريب من مقر إقامته العائلي ومنزله الريفي الفاخر في كوتسوولدو الذي يمضي وعائلته فترة الإغلاق والعزل فيه لحماية أنفسهم من جائحة فيروس كورونا.

وأنفق ديفيد هذا المبلغ الباهظ بالنسبة لغيره،والزهيد بالنسبة له خلال زيارته السيدة بومبلز في منطقة "بورفورد- أكسفوردشاير" بالقرب من منزله الريفي.

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واصطحب ديفيد بيكهام معه ابنته الصغيرة هاربر البالغة من العمر "8 سنوات" للتسوق،وكان لطيفاً وساحراً خلال شرائه كمية من الفاكهة والخضروات من متجر السيدة بومبلز ديلي، حسب ما صرحت به لوسائل الإعلام،وأنفق في متجر واحد 400 جنيها استرلينياً على الفاكهة والخضروات فقط .

وأصبح متجر السيدة بومبلز ديلي المفضل لديه،فعاد برفقة ابنته الصغيرة هاربر للتسوق منه أربع مرات خلال 3 أسابيع فقط ،لتزويد منزله بالفاكهة والخضروات الجيدة والطازجة في فترة الإغلاق العام والحجر المنزلي.

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ويتميز هذا المتجر بالعديد من المنتجات الطازجة ذات الجودة العالية من الفاكهة والخضروات والنقانق والأجبان والبيض والمربى المحلية.

ويمنع على الموظفين التقاط الصور مع ديفيد بيكهان خوفاً من انزعاجه وامتناعه من زيارة المتجر كعادته مؤخراً.

ويقضي ديفيد وزوجته فيكتوريا بيكهام فترة الإغلاق بمنزلهما الريفي في كوتسوولدز مع أبنائهم الثلاثة: هاربر "8 سنوات"، وكروز "15 عاماً"،وروميو "17 عاماً" ،بينما تقضي ابنتهم الرابعة الكبرى فترة الحجر المنزلي بسكن جامعي مع صديقتها في في مدينة بروكلين بالولايات المتحدة الأميركية.