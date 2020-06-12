فيديو .. شيرين عبد الوهاب عن خالد أبو بكر: مثال للإعلامي المحايد والمحترم

وجهت النجمة شيرين عبد الوهاب رسالة شكر للإعلامي والمحامي خالد أبو بكر، بعد تصريحاته المساندة لها، والرافضة للتدخل في حياتها الخاصة.

وكتبت شيرين، عبر حسابها الشخصي على موقع التدوينات القصيرة تويتر: شكرًا دكتور خالد أبو بكر على كلامك واحترامك لخصوصيات الناس، أنت فعلًا مثال للإعلامي المحترم والمحايد.

ويأتي هذا بعد تصريحات خالد أبو بكر، الداعمة لشيرين، حيث قال إن شيرين نجمة رائعة، ذات صوت ميل وعذب، علاقتها بالجمهور تعتمد على الغناء، لكن لا يمكن لأحد أن يتدخل في حياتها الخاصة برفقة زوجها النجم حسام حبيب.

Advertisements

واستنكر أبو بكر الشائعات التي يتناولها البعض، حول

وجود مشكلات بين النجمة شيرين عبد الوهاب، وزوجها النجم حسام حبيب، مضيفًا بأن شيرين صوت جذاب بطريقة غير طبيعية ولكن لا يمكن لأحد أن يتحدث عن حياتها الخاصة وشيرين لو غنت لحسام حبيب حبك جنة مش هيبقى فيه مشكلة والموضع هينتهي.

وشدد خالد أبو بكر، على ضرورة احترام حياة الشخصيات العامة، مضيفًا: ربنا يباركلهم ويستمتعوا مع بعض ويحفظ لكل الناس.