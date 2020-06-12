فيديو.. ليلى أحمد زاهر تشعل تيك توك

نشرت الفنانة ليلى أحمد زاهر فيديو عبر حسابها الرسمي بتطبيق تيك توك، وظهرت من خلاله وهي تقلد بعض المشاهد من الأعمال الفنية.

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يذكر أن الفنانة ليلى أحمد زاهر شاركت

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مؤخرًا في بطولة مسلسل، وهو من تأليف هاني سرحان، وإخراج حسين المنباوي، وبطولة كل من ياسر جلال، أحمد صلاح حسني، دياب، مي عمر، أحمد خليل، رياض الخولي، مها نصار، مجدي فكري، عزوز عادل، ضياء عبدالخالق، إدوارد، غفران محمد، محمد رجب، عادل الفار، صفوة، محمود حافظ، نجلاء بدر، أحمد جمال سعيد، عايدة رياض، فريدة سيف النصر، أحمد خالد صالح، ليلى أحمد زاهر، هنادي مهنى.

وتدور أحداثه حول الأحياء الشعبية، حيث تنظم هذه الأحياء وتدير شئونها فئة من الأشخاص الأقوياء، الذين كان يطلق عليهم الفتوة، الذي يتحمل مسئولية الأهالي.