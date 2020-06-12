فيديو.. ليلى أحمد زاهر تشعل تيك توك

نشرت الفنانة ليلى أحمد زاهر فيديو عبر حسابها الرسمي بتطبيق تيك توك، وظهرت من خلاله وهي تقلد بعض المشاهد من الأعمال الفنية.
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يذكر أن الفنانة ليلى أحمد زاهر شاركت
وتدور أحداثه حول الأحياء الشعبية، حيث تنظم هذه الأحياء وتدير شئونها فئة من الأشخاص الأقوياء، الذين كان يطلق عليهم الفتوة، الذي يتحمل مسئولية الأهالي.
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