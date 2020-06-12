غادة عبد الرازق: أخوض الموسم الدرامي المقبل على شاشة أم بي سي

أعربت النجمه غاده عبد الرازق عن سعادتها بالانضمام إلى قناة ام بي سي مصر وخوض السباق الرمضاني العام المقبل على شاشتها.

أضافت غادة تجربه جديده وعلى

شاشه محترمه ومنصه كبيرة سأخوض على شاشتها المنافسه في رمضان المقبل .. وذلك بعد النجاح الكبير الذي حققته العام الماضي في مسلسل "سلطانه المعز" .

مسلسل سلطانة المعز، بطولة غادة عبدالرازق، محمود عبدالمغني، محمد لطفي، محمد شاهين، دينا، محمود البزاوي، حسن حسني، ومحمد حاتم، ومن تأليف إياد إبراهيم، وإخراج محمد بكير‎.