بث مباشر.. آمال ماهر تشعل حفل أون لاين من الأهرامات

نشرت النجمة آمال ماهر فيديو حفلها الغنائي الأون لاين، وذلك عبر قناتها الرسمية بموقع الفيديوهات العالمي يوتيوب، والمقام في الأهرامات. وتألقت النجمة آمال ماهر من خلال الحفل بباقة لامعة من أجمل أغانيه التراثية والجديدة. خلال الحفل بباقة لامعة من أجمل أغانيه التراثية والجديدة. Advertisements يذكر أن النجمة آمال ماهر طرحت مؤخرًا كلي بعنوان ماتسبنيش، وهو من إخراج نهاد أوداباسي، والأغنية من كلمات أمير طعيمة، وألحان خالد عز، وتوزيع نادر حمدي، كما كسر الكليب حاجز الـ 7 مليون نسبة مشاهدة منذ طرحه عبر موقع يوتيوب. بعنوان ماتسبنيش، وهو من إخراج نهاد أوداباسي، والأغنية من كلمات أمير طعيمة، وألحان خالد عز، وتوزيع نادر حمدي، كما كسر الكليب حاجز الـ 7 مليون نسبة مشاهدة منذ طرحه عبر موقع يوتيوب.

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