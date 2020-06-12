نسرين طافش: لا تخبروا الناس بكل جميل تملكونه

نشرت الفنانة نسرين طافش صورة لها على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام، وعلقت عليها ببعض النصائح التي رغبت في تقديمها لجمهورها. قالت طافش لجمهورها "لا تخبروا الناس بكل شيء جميل تمتلكونه أو ستفعلونه أو تعيشونه شاركهم بما ينفعهم واحتفظ بنفسك بما ينفعك يوم مشرق وجميل وحنون على الجميع". جميل تمتلكونه أو ستفعلونه أو تعيشونه شاركهم بما ينفعهم واحتفظ بنفسك بما ينفعك يوم مشرق وجميل وحنون على الجميع". تفاعل عدد كبير من الجمهور مع صورة نسرين وحديثها فإعجب به أكثر من مئة ألف شخص وتلقت العديد من التعليقات الايجابية. Advertisements يذكر أن أحدث ما قدمته نسرين طافش كان مشاركتها في مسلسل ختم النمر مع أحمد صلاح حسني.

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