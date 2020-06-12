علق النجم شريف منير على الانتقادات والهجوم الذي شنه البعض عليه لنشر صور لطفلتيه، قائلًا: مش هاسمح لحد يتحكم في حد فينا وكل شخص حر في تصرفاته طالما لا يضر الآخرين وأنا فرحان ببناتي وبحبهم جدًا وكامليا عندها 12 سنة.
وأوضح شريف منير قصة تلك الصور خلال مداخلة هاتفية لبرنامج مساء ديأم سي الذي يقدمه الإعلامي رامي رضوان قائلًا: كاميليا بتحب التصوير جدًا، وعندما دخلت غرفة شقيقتها فريدة لكي تستيقظها من النوم قمت بتصويرهم و وضعتها على صفحتي الشخصية، مشيرًا إلى أن التعليقات الإيجابية الجميلة كانت أكثر من السلبية وهذا دليل على أنهم اقليه: لم يساوي شئ بالنسبه لي.
وأشار شريف إلى أنه زوجته وبناته طلبوا حذف الصورة واحترم رغبتهم ولكن بعد تفكير قرر إعادة نشرها لكي أثبت أني حر ولم أسمح لأحد يحدد لي ما أقوم بنشره.
وتابع: لن أسامح واتهاون هذه المرة وقررت اللجوء قانونيًا وتقديم بلاغ فى كل شخص سمح لنفسه يتنمر على الأخريين، وأتمنى رد فعل ايجابي من مباحث الانترنت وأنا متأكد أنها هتجبلنا حقنا كلنا.
كانت هذه تفاصيل خبر شريف منير: مش هسامح في حق بناتي ومباحث الإنترنت هتجيب هؤلاء المتنمرين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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