فيديو .. حكيم يطرح كواليس كليب الموضة السنة دي

طرح الفنان حكيم كواليس تصوير كليب الموضة السنة دي، وجاء ذلك عبر قناته الرسمية بموقع الفيديوهات العالمي يوتيوب. وكليب الموضة السنة دي من إخراج مازن نيازي، والأغنية من كلمات ملاك عادل، وألحان عصام إسماعيل، وتوزيع زيزو فاروق، كما كسر الكليب حاجز المليون Advertisements نسبة مشاهدة عبر موقع يوتيوب. نسبة مشاهدة عبر موقع يوتيوب. يذكر أن الفنان حكيم طرح مؤخرًا أغنية بعنوان رقصوني، وهي من كلمات أيمن الطويل، وألحان هاني فاروق، وتوزيع زيزو فاروق، كما كسر الكليب حاجز الـ 2 مليون نسبة مشاهدة.

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