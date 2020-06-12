الليلة .. آمال ماهر بمسرح الصوت والضوء

تستعد النجمة آمال ماهر، لإقامة حفلها الغنائي، بعد قليل، من أمام الأهرامات بمسرح الصوت والضوء، دون جمهور، بمرافقة المايسترو هاني فرحات .
ومن المقرر أن يتم بث الحفل في الساعة 9 مساءً بتوقيت القاهرة على الهواء مباشرة على قناة MBC
ويعد هذا الحفل هو الأول من نوعه الذي يتم بثه على الهواء مباشرة منذ بدايةأزمة فيروس كورونا، وتم مراعاة قواعد التباعد الاجتماعي بين العازفين في تصميم المسرح.
يذكر أن الفنانة آمال ماهر طرحت مؤخرًا أغنية “اللي قادرة” وهي الأغنية الرسمية لمسلسل “ليه لأ” وقد حققت نجاحا كبيرا جدًا فور طرحها عبر القناة الرسمية على “يوتيوب”، وهي من كلمات نادر عبد الله وألحان وتوزيع خالد عز.
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