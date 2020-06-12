شاهد.. عزيز مرقة يزيح الستار عن حفله الغنائي الأون لاين

كشف الفنان عزيز مرقة عن موعد حفله الغنائي الأون لاين، وجاء ذلك عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك. ومن المقرر أن يبدأ الحفل في تمام الساعة العاشرة مساء يوم الجمعة الموافق Advertisements 19 من شهر يونيو الجاري. 19 من شهر يونيو الجاري. يذكر أن الفنان عزيز مرقة طرح مؤخرًا كليب بعنوان بنت قوية، وهو من إخراج روي جمهوري، والأغنية من كلمات وألحان عزيز مرقة، كما حقق الكليب نجاحًا كبيرًا عبر مواقع السوشيال ميديا.

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