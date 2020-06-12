بالفيديو .. أحمد الفيشاوي يشارك جمهوره كـواليس فيلم "الحارث"

نشر الفنان أحمد الفيشاوى مقطع فيديو جديد، من كواليس فيلم "الحارث"، وذلك عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام" وعلق "الفيشاوي" على الفيديو قائلاً: "من رحلة تصوير فيلم الحارث بداية 2020"، فى منطقة سيوة. View this post on Instagram من رحله تصوير فيلم الحارث بدايه 2020 #throwback #fishawy #amazingsiwa #newfilm #staysafe A post shared by Ahmad AlFishawy (@fishawyofficial) on Jun 12, 2020 at 5:52am PDT Advertisements والفيلم من بطولة أحمد الفيشاوى وياسمين رئيس والفنان عمرو عبد الجليل وأسماء أبو اليزيد وأسماء جلال وعلى الطيب وإخراج محمد نادر فى أولى تجاربه الإخراجية فى الأعمال الروائية الطويلة. عبد الجليل وأسماء أبو اليزيد وأسماء جلال وعلى الطيب وإخراج محمد نادر فى أولى تجاربه الإخراجية فى الأعمال الروائية الطويلة. وينتمى الفيلم لنوعية أفلام الإثارة والغموض، ويجسد أحمد الفيشاوى شخصية صحفى متزوج من ياسمين رئيس، وتكتشف الزوجة خيانته لها وتتحول حياتها إلى الاكتئاب والإدمان. خيانته لها وتتحول حياتها إلى الاكتئاب والإدمان. جدير بالذكر ان النجم أحمد الفيشاوي ينتظر طرح فيلمه الجديد "أشباح أوروبا"، والذى انتهى من تصويره منذ فترة، قصة كريم فاروق وسيناريو وحوار أمين جمال ومحمد أبو السعد وشريف يسرى وإخراج محمد حماقى، من بطولة هيفاء وهبى وأحمد الفيشاوى ومصطفى خاطر وأروى جودة وعباس أبو الحسن وعدد من ضيوف الشرف على رأسهم باسم سمرة.

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