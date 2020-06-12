كتب هاني نصر العربي في الجمعة 12 يونيو 2020 10:14 مساءً - انت الان تقراء خبر بعد ظهور مراجيح في "ليه لأ" .. أمير رمسيس يوجه رسالة للموهوبين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وجه المخرج أمير رمسيس رسالة لكل الشباب الموهوبين، الذين انتالهم حالة من الغضب والانزعاج، وذلك بعد ظهور دينا مراجيح وخطيبها يوسف جو، في مشهد في الحلقة الخامسة من مسلسل"لية لأ"، للنجمة أمينة خليل.

وقال أمير عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "شايف انزعاج كبير من ممثلين عندي على التايم لاين بسبب مشهد واحد دينا مراجيح وجوزها في أحد المسلسلات.. ناس منهم أنا شايفه موهوبين بجد.. ناس معرفهاش بس الحالة دي مؤلمة بالنسبة لي".

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وتابع: "1- المشهد في الآخر افيه.. صناع العمل اختاروا أنهم يعملوه كده وهما أحرار، 2- ما أظنش أي ممثل قعد سنين يحاول ويجتهد (موهوبا كان أو لا.. باتكلم عن الطموح) المفروض يحزن هذا الحزن على مشهد لن يحمل له أي طموح تمثيلي".

واستكمل حديثه: "الموضوع أبسط من كده.. مش معنى أن فيه ناس صدف أو غيرها خلاها تطلع في سياق.. أن موهبتك مش هتتقدر في سياق أكثر مناسبة ليها لو أنت موهوب بجد".

واختتم"Keep trying بحب دايما أحكي حكاية ممثل موهوب صديق سنين تعطلت مشاريع ليه لأسباب مختلفة بعد ما بدأ يظهر.. و في يوم ابتسم له الحظ وجاتله فرصة بطولة لفيلم أمريكي في نيويورك ومضى العقد وتحدد ميعاد السفر في آخر سبتمبر ٢٠٠١.. هوب ١١ سبتمبر جت.. ما اظنش أنك أسوأ حظا منه علشان تقول إني هبطل أحاول.. النهارده هو نجم من نجوم الصف الأول في مصر".