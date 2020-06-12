محمود نصر وكارلوس عازار ينضمان لـ"دفعة بيروت" (صور)

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - تعاقدت شركة "إيغل فيلمز" مع الفنان السوري محمود نصر والفنان اللبناني كارلوس عازار، للانضمام إلى أبطال مسلسل "دفعة بيروت"، الذي يجري تصويره حاليًا بالعاصمة اللبنانية بيروت.

وقال المنتج اللبناني جمال سنان الذي يتعاون في إنتاج هذا العمل مع Joy Production لصاحبتها مي الصالح، إن المسلسل يعد واحدًا من أضخم الإنتاجات العربية والخليجية المشتركة، مبينًا أن العرض سيكون قريبًا خارج الموسم الرمضاني المقبل.

وأكد جمال سنان في تغريدة له عبر حسابه على "تويتر" أن انضمام الثنائي جاء إلى جانب نخبة كبيرة من نجوم الفن في العديد من دول الخليج، فكتب "سنان" قائلًا: "انضمّ مؤخرًا النجم السوري محمود نصر لبطولة مسلسل دفعة بيروت إلى جانب عدد كبير من نجوم السعودية والكويت والإمارات والبحرين والعراق ولبنان وسوريا، واحد من أضخم إنتاجاتنا العربية الخليجية المشتركة.. قريبًا".

وأضاف جمال سنان في تغريدة أخرى قائلًا: "وانضمّ أيضًا النجم اللبناني كارلوس عازار لبطولة مسلسل دفعة بيروت مع نخبة من النجوم العرب والخليجيين، العمل يتم تصويره في بيروت وسيعرض على محطة Mbc للكاتبة الكبيرة هبة مشاري حمادة والمخرج الكبير علي العلي بالتوفيق للجميع".

وتداول الجمهور صورًا للثنائي محمود نصر وكارلوس عازار وهما في كواليس التصوير، وكشف المتابعون عبر مواقع التواصل الاجتماعي أن كارلوس عازار يجسد شخصية "مازن"، متمنين له التوفيق ووصفوه بالمبدع.

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وكان قد قال المنتج جمال سنان في تصريحات تلفزيونية، إن مسلسل "دفعة بيروت" سيتم تصويره كاملًا في بيروت وجامعاتها وسط تواجد طلاب من عدة بلدان مختلفة، منها الكويت والسعودية والبحرين والعراق ودول الخليج.

وأكد جمال سنان أن المشاركين في المسلسل هم نفس نجوم "دفعة القاهرة"، مع وجود فنانين من لبنان ما يشير إلى أن المسلسل يعتبر نوعًا ما هو الجزء الثاني من مسلسل "دفعة القاهرة" ولكن هذه المرة في بيروت وجامعاتها.

بينما قالت الكاتبة الكويتية هبة مشاري حمادة مؤلفة المسلسل في مقابلة تلفزيونية إن الجزء الثاني سيكون في مرحلة زمنية مختلفة بعض الشيء مع المحافظة على الجغرافية القديمة، معبرة عن خوفها من القطفة الثانية بسبب السقوط في فخ المقارنة.

يُذكر أن مسلسل "دفعة بيروت" يضم عددًا كبيرًا من الفنانين بينهم أنس طيارة، أنطوانيت عقيقي، يارا قاسم، ريان حركة إضافة إلى محمود نصر وكارلوس عازار، إلى جانب نجوم العمل نور الغندور، مهند الحمدي، خالد الشاعر، فاطمة الصفي، نور الشيخ، علي كاكولي، روان المهدي، سارة أبي كنعان، أسعد رشدان وغيرهم.